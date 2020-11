Kehlani nomme ses 5 meilleurs artistes R&B lors de « The Fat Joe Show »

Selon vous, qui a choisi la chanteuse?

La vie du talk-show continue pour Fat Joe alors qu’il a récemment discuté avec Kehlani pour sa série Instagram Live Le spectacle de Fat Joe. Le rappeur et le chanteur de R & B ont abordé une variété de sujets liés à la musique tout en abordant la vie personnelle de Kehlani. Elle a parlé de son ascension sur la scène musicale et de son implication dans l’industrie depuis cinq ans maintenant, et Joe voulait savoir qui l’artiste de Bay Area placerait dans sa liste des 5 meilleurs chanteurs de R&B. Eh bien, il lui a donné le choix de partager ses meilleurs rappeurs ou ses meilleurs artistes R&B, et elle a opté pour ce dernier.

Tommaso Boddi / Intermittent / Getty Images « Neo-soul était ma merde », a déclaré Kehlani avant de nommer ses favoris. « Musiq Soulchild – ce n’est dans aucun ordre. Musiq Soulchild, India Arie, Brandy, Jill Scott … J’en ai un de plus. » Son choix final? « Mariah Carey. » Après avoir raconté comment il « dormait sur Mariah » pendant un certain temps parce qu’il se sentait trop « hot » pour écouter sa musique, Fat Joe a décidé de partager ses meilleurs artistes R&B. « Je pense que Luther [Vandross], [Michael Jackson], Stephanie Mills … ça change toujours vers la fin « , a déclaré Fat Joe. » Babyface … Sade est juste là cependant. Sade est dans un six, mais elle est juste là. Je suis plus un gars du R&B qu’un gars du Hip Hop. »Regardez l’interview de Kehlani avec Fat Joe ci-dessous.