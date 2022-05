Keep, l’application de notes de Google, recevra enfin l’une des fonctionnalités les plus attendues

in

Si vous utilisez Google Keep, vous serez heureux de savoir que vous pourrez bientôt formater le texte de vos notes.

dû attendre presque dix ans depuis son lancement, mais très bientôt, Google Keep offrira enfin la possibilité de mettre en forme le texte de la notepouvoir utiliser gras, italique et souligné.

Ce grand changement, découvert par les habitants de 9to5Googleest présent dans le version 5.22.128.00, même si pour l’instant il n’est pas actif ou disponible pour les utilisateurs. Cependant, il devrait arriver avec une future mise à jour qui ne devrait pas tarder à être disponible.

Google Keep vous permettra de formater le texte de vos notes

Comme cela a été vérifié, une fois la fonction disponible, il sera possible accéder à un nouveau menu de format de texte représenté par une lettre « A » soulignée.

Au sein de ce menu, plusieurs options vous seront proposées pour formater le texte : gras, italique ou souligné. Il y a aussi une option pour « nettoyer » le texte et supprimer rapidement tout formatage.

Les commandes de mise en forme sont basiques et correspondent à celles trouvées dans les applications bureautiques de Google : présentations, documents texte et feuilles de calcul.

Bien que la version 5.22.182.00 de Google Keep est maintenant disponible sur Google Play, l’option doit être activée par Google via une modification au niveau du serveur. Il est donc normal que vous installiez la nouvelle version de l’application et que vous ne puissiez pas utiliser les commandes de formatage du texte.

