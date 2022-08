Keep Breathing : La série Netflix est-elle basée sur une histoire vraie ?

Netflix

Netflix connaît un nouveau succès sur la plateforme avec Continuez à respirer, mais devant son postulat une question s’est réveillée dans le public : Est-ce une histoire vraie ?

©NetflixKeep Breathing : La série Netflix est-elle basée sur une histoire vraie ?

Continuer à respirer atteint le catalogue du service de streaming Netflix le jeudi 28 juillet, et quelques jours seulement ont suffi pour devenir l’une des séries les plus regardées au monde. Ce drame créé par Martin Gero et Brendan Gall a certains aspects de la réalité qui ont attiré l’attention du public, alors a conduit à se demander si une histoire réelle était cachée derrière sa production. C’est comme ça?

Cette histoire de suspense et de survie suit vivre, un avocat new-yorkais qui s’écrase dans un avion privé à la frontière canadienne. Une fois sur place, il doit survivre seul face aux intempéries et à l’adversité, affrontant la nature impitoyable de l’endroit comme ses propres démons. Au total, il est composé d’une livraison de six chapitres.

En février 2021, Warner Bros. Television a annoncé qu’elle produirait la série avec Gero et Gall en tant que showrunners, Maggie Kiley en tant que productrice exécutive et réalisatrice pour les trois premiers épisodes. Quelques mois plus tard, ils ont confirmé le casting principal : Mélissa Barrera (Live), Jeff Willbusch (Danie), Florence Lozano (la mère de Liv), Jean-Paul Espinosa (le père de Liv) et austin stowell.

+Est-ce que ‘Keep Breathing’ est une histoire vraie ?

Bien que sa prémisse ait de réelles caractéristiques, nous devons préciser que Continuer à respirer pas inspiré d’une histoire vraie. Le scénario de ce spectacle est à cent pour cent original de la main de Martin Gero et Brendan Gallbien que dans une interview avec CityNews Ils ont fait remarquer qu’il y a des détails sur leur enfance: « En tant que Canadiens, nous voulions présenter notre image du Canada au monde, sans prétention ou quoi que ce soit du genre ».

Quant à son protagoniste, il n’y avait pas vivre vraiment, mais il n’est pas rare que les téléspectateurs puissent comprendre son parcours émotionnel et la situation dans laquelle elle se trouve. Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, Mélissa Barrera il expliqua: « C’est comme un voyage pour trouver les réponses à bon nombre de ses traumatismes d’enfance, le fait qu’elle soit coincée seule au milieu des bois est une belle métaphore de ce qu’elle vit à l’intérieur ».

