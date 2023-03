Keanu Reeves veut toujours jouer à Wolverine

L’acteur Keanu Reeves a confirmé qu’il est toujours intéressé à jouer Carcajou au sein de l’univers cinématographique Marvel. Dans une édition spéciale de « Demandez-moi n’importe quoi » sur Reddit, Reeves a répondu à toutes sortes de questions, l’une d’entre elles étant de savoir s’il y avait un rôle qu’il regrettait d’avoir refusé.

Alors que Reeves a exprimé qu’il n’y avait aucun regret dans ses décisions de carrière, il a admis qu’il était toujours intéressé à jouer le personnage emblématique des X-Men. « … Non… mais j’ai toujours voulu jouer Wolverine », a écrit l’acteur en réponse.

Le rôle de Wolverine est celui qui a toujours échappé à Reeves, l’interprète étant un grand fan des bandes dessinées Marvel. Tandis que Hugh Jackman Il a pris sur lui d’élever la popularité du personnage en le jouant dans divers films, Reeves a toujours été ouvert à la possibilité de jouer Wolverine si l’occasion se présente.

Bien que Jackman reprenne son rôle de personnage dans « Deadpool 3 », la possibilité que Reeves entre dans le MCU existe toujours. Il a été précédemment confirmé que l’acteur avait rencontré le président de Marvel Studios, Kévin Feigeen 2019 pour lui trouver le rôle qui lui convient dans les films Marvel.

« Nous lui parlons pour presque tous les films que nous faisons », a déclaré Feige. « Nous avons parlé à Keanu Reeves de … je ne sais pas quand, ou s’il rejoindra un jour le MCU, mais nous voulons vraiment trouver la bonne façon de le faire. »

Reeves a déclaré que ce serait un honneur de rejoindre le casting grandissant de Marvel. « N’est-ce pas plus grand qu’un univers? C’est presque comme un multivers », a déclaré Reeves. « Ce serait un honneur. Il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment incroyables, et ils font quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant. Ce serait formidable d’en faire partie. »

Reeves a joué une foule de personnages emblématiques dans le monde du cinéma, mettant en vedette Neo dans la franchise » The Matrix » ou l’assassin titulaire dans les films » John Wick ». De même, Reeves était John Constantine dans le film DC du personnage sorti en 2005.

Le prochain film de l’acteur »John Wick : Chapitre 4 » sortira en salles le 24 mars.