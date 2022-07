Keanu Reeves veut jouer un jour un vieux Batman

Bandes dessinées DC

Keanu Reeves est un héros d’action grâce à des entrées comme The Matrix et John Wick, mais maintenant l’acteur veut donner vie à Batman après un projet spécial.

Dans le prochain film d’animation Bandes dessinées DCintitulé DC League of Super-Pets, Keanu ReevesIl prête sa voix à Batman, devenant le deuxième acteur à donner vie à Gotham’s Bat cette année si l’on ajoute le portrait de Robert Pattinson de Bruce Wayne dans le film du héros réalisé par Matt Reeves. Le projet d’animation était très spécial pour l’acteur de Matrice!

La vérité est que parler à En plus l’acteur a admis que jouer à Batman était un rêve pour lui : « Ça a toujours été un rêve. Pattinson a Batman maintenant et il fait un excellent travail. Peut-être plus tard. Probablement quand ils auront besoin d’un Batman plus âgé. »étaient les mots choisis par l’acteur de John Wick pour clarifier votre position sur cette question.

Keanu Reeves peut-il être Batman ?

Il y avait aussi du temps pour Keanu Reeves parlera de son travail DC League of Super-Pets et ce que cela signifiait pour lui de partager une distribution pleine de noms importants dans l’industrie hollywoodienne. « J’ai un petit rôle dans le film, une sorte de caméo. Mais être sur un projet avec Dwayne Johnson et Kevin Hart est fantastique de la même manière que jouer à Batman. »dit l’interprète.

Ce film peut créer un précédent pour Keanu Reeves qui était déjà lié à un projet basé sur un roman graphique avec Constantindont beaucoup demandent qu’il y ait un retour avec le même interprète mais cette fois pour Univers étendu DC avec des personnages comme Superman d’Henry Cavill et Batman de Ben Affleck, s’ils s’en tiennent à leurs rôles.

D’autre part, DC League of Super-Pets a les animaux de compagnie des héros ensemble sur grand écran pour la première fois. Le réalisateur, Jared Stern, voulait que la menace contre la Justice League soit crédible : « Je voulais que ce soit une menace réelle qui donne l’impression d’être à la hauteur non seulement d’un film coloré, mais aussi d’une menace très sérieuse pour les super-héros, mais aussi d’une menace qui ne peut être résolue que par un groupe de mascottes. »dit le cinéaste.

« Je voulais vraiment que les gens sortent de ce film avec le sentiment que l’animation est une technique et non un genre. Je voulais qu’ils se sentent : ‘C’était un très bon film de super-héros et il a tout ce que j’aime dans un film de ce genre. Il y a beaucoup d’action et c’est très amusant.' »Stern a ajouté à propos de son projet qu’il semble que les adultes et les enfants pourront en profiter.

le casting de DC League of Super-Pets comprend également Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne et Diego Luna. Le film d’animation est réalisé par Jared Stern et Sam Levine, à partir d’un scénario écrit par Stern et John Whittington. Le film sortira ensuite au cinéma 28 juillet 2022. Vous ne tarderez plus à en profiter sur grand écran !

