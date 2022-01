Keanu Reeves traite son cercle intime avec une escapade dans Matrix: Resurrections’ San Francisco Premiere

Keanu Reeves n’est pas nouveau dans la générosité. Sa nature terre-à-terre a toujours été le sujet de conversation de la ville; ses réponses aux entretiens sont toujours précises et très épiphaniques ; et il est toujours franc sur les dons de bienfaisance. Et il semble qu’il n’hésite pas non plus à combler ses proches de cadeaux inattendus d’appréciation et de gratitude.

Selon The Hollywood Reporter, Keanu Reeves a décidé de célébrer son retour dans son célèbre rôle de Neo dans le film de Lana Wachowski. La matrice : les résurrections, avec toutes les personnes de son entourage inclus dans son ensemble de festivités prévu. Ne laissant personne de côté, Reeves a invité tous les membres de son équipe et ses représentants, y compris ses agents, directeurs et publicistes, ainsi que ses principaux initiés de l’industrie à la première mondiale de La matrice : les résurrections à San Francisco.

Pour s’assurer que tous ses amis sont réconfortés et vivent la meilleure expérience, Reeves a transformé le voyage en vacances tous frais payés, avec hébergement à l’hôtel et un brunch post-première organisé spécialement pour les invités. Il les a même tous emmenés en jet privé pour s’assurer que ses amis passent le meilleur moment.





Reeves n’est pas celui qui parle de ses actes de gratitude. C’était en fait Chad Stahelski, l’ami de Reeves et réalisateur de John Wick films qui ont confirmé le grand geste de Reeves. Stahelski, en marchant sur le tapis rouge de la première, a déclaré :

Il a emmené un groupe d’entre nous ici. Il est incroyablement généreux. Dans le public de ce soir, il y aura tant de personnes qui l’ont aidé, de ses entraîneurs d’arts martiaux aux entraîneurs de jiu-jitsu en passant par la coiffure et le maquillage à son équipe de cascadeurs. Il s’assure que ses amis et sa famille sont là. Il est épique. »

Stahelski est l’un des amis les plus proches de Reeves, qui a d’abord été l’entraîneur et le cascadeur de ce dernier pour le hit de 1999 La matrice, et a finalement réussi en tant que directeur sur le John Wick la franchise. Reeves, restant fidèle à ses habitudes, n’a jamais parlé du cadeau qu’il a offert à ses amis, prouvant une fois de plus sa modestie. La seule chose qu’il a dit en réponse,





« Oui, c’est génial de pouvoir partager nos expériences et nos vies ensemble. »

Reeves avait auparavant offert des sous-mariniers Rolex à l’équipe de cascadeurs qui l’avait aidé à John Wick 4. Reeves a également fait don de soixante-dix pour cent des frais qu’il a pris pour La matrice : les résurrections pour les œuvres caritatives. Même pendant la fabrication et la post-production de La matrice rechargée et La matrice : les révolutions, Reeves a pris une réduction de salaire pour l’équipe afin de générer des fonds supplémentaires pour terminer le travail des effets visuels et spéciaux sur la suite.

Keanu Reeves trouve toujours un moyen de dire à ses amis à quel point il leur est reconnaissant de l’avoir aidé à s’entraîner et à se préparer aux rôles difficiles qu’il a joués dans sa carrière, en particulier dans le genre action. Ses façons de montrer à ses collègues et à ses amis, une telle gentillesse ne restent jamais cachées même s’il n’en parle pas, car ses proches ainsi que ses fans du monde entier le tiennent également en haute estime.









