Keanu Reeves sur le point de rejoindre un nouveau projet avec Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese

in

Keanu préfet vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans votre carrière. Je pourrais travailler pour la première fois en tant que protagoniste d’une série et juste dans un projet dans lequel ils sont impliqués à la fois Martin Scorsese Quoi Leonardo DiCaprio, deux des figures les plus importantes de Hollywood Actuellement. La nouvelle a été confirmée par Date limite, où il a été rapporté que l’acteur serait la faiblesse des personnes impliquées dans cette histoire.

C’est une adaptation de Le diable dans la ville blanche (Le Diable dans la ville blanche), une série qui sera développée par Hulu. Ce sont précisément les administrateurs de la plateforme de Diffusion ceux qui sont intéressés à avoir Reeves en tant que protagoniste. La série a été confirmée en 2019 et prend beaucoup de temps à travailler, avec la précision qu’avant l’apparition de ce distributeur, le projet devait être vu comme un long métrage et non comme une fiction épisodique.

Le diable dans la ville blanche sera une adaptation du roman homonyme de Erik Larson, qui a été publié en 2003. L’histoire se déroule en 1893, à Chicago, et ses protagonistes sont un architecte qui cherche à laisser sa marque sur la ville, et un tueur en série dont les chemins s’entrecroisent. Le criminel a conçu un manoir connu sous le nom de « Murder Castle », où il emmène des jeunes femmes qu’il séduit puis tue.

En 2010, DiCaprio acheté les droits du livre pour en faire un film, avec Martin Scorsese élu directeur et Primordial que l’étude en charge de la réalisation de la distribution. Ce n’est qu’en 2019, avec l’apparition de Hulu, les travaux avancent et à la fois l’acteur de Titanesque en tant que réalisateur de renom, ils ont continué à remplir des rôles de producteurs exécutifs de cette série. Studios de télévision Paramount resté en tant que producteur avec ABC Signature, et les deux premiers épisodes seront réalisés par Champ Todd.

Qu’est-il arrivé à john mèche 4

En 2019, avec la première de John Wick : Parabellum, beaucoup pensaient que ce serait le point final du personnage acclamé qu’ils ont façonné Keanu préfet Oui Tchad Stahelski. Cependant, la fin ouverte montrait clairement que la saga n’était pas encore terminée et pas un mais deux films ont été confirmés presque immédiatement, ainsi que des discussions sur les retombées. Le quatrième film devait sortir en mai 2021 en parallèle de Résurrections matricielles, mais il a été reporté par la pandémie. Le lancement devait avoir lieu en mai 2022, mais Lionsgate Il a décidé de le retarder à nouveau et cela ne se verra, s’il n’y a pas de nouveaux problèmes, qu’en mai 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂