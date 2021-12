Keanu Reeves serait honoré d’être impliqué dans Matrix 5

Un quatrième versement en La matrice la franchise, Les résurrections matricielles, apparemment sorti de nulle part, et alors que la quatrième sortie de la série était inattendue (et pour certains inutile), selon Keanu Reeves, il pourrait y avoir encore plus à venir. Dans une interview avec Fandom, l’acteur a exprimé sa volonté de ramener Neo si le réalisateur Lana Wachowski le souhaitait.

« C’est une question de Lana Wachowski. Je veux dire, si elle voulait faire une autre histoire et voulait m’inclure, je serais honoré et reconnaissant, et j’aimerais voir ce qui arrive à Trinity et Neo, et au monde.

Reeves a clairement une grande confiance dans le cinéaste, ainsi qu’un véritable intérêt pour l’avenir des personnages et de la franchise dans son ensemble. Sa co-star Carrie-Anne Moss, qui reprend le rôle de Trinity dans Les résurrections matricielles, a fait écho aux sentiments de Reeves sur un autre suivi en disant: « Totalement, bien sûr … ce serait incroyable. »

La nouvelle recrue Priyanka Chopra Jonas est également à bord si Lana Wachowski souhaite continuer à jouer dans le monde de La matrice. L’actrice a révélé ce qu’elle aimerait voir dans toute future aventure, ainsi que confirmer le personnage dans lequel elle joue Les résurrections matricielles. « J’adorerais voir où irait le personnage de Sati et [find out] serait-elle capable de trouver son plus grand but ? » elle a dit. « Qui est la paix pour toute l’humanité, ce qu’elle a fait [before] et représentait – l’humanité et les machines [that is]. »

Un acteur qui est un peu plus prudent La matrice 5 Cependant, Yahya Abdul-Mateen II, qui rejoint la série d’action de science-fiction en tant que version mystérieusement plus jeune de Morpheus. « Si je suis honnête, je pense qu’avant même d’avoir ces conversations, je veux juste que ce film sorte et que je voie comment ce film résonne avec le public », a déclaré l’acteur, assez judicieusement. « En ce qui concerne l’endroit où vous allez ensuite, je pense que cela dépendrait beaucoup de la façon dont il est reçu par le monde et de la façon dont il est digéré, puis de dire, sur cette base, est-il nécessaire de continuer ou le film a-t-il fait ce qu’il était censé faire? »

Warner Bros. est également impatient de poursuivre l’histoire au-delà Les résurrections matricielles, avec la PDG de Warner Bros. Ann Sarnoff déclarant récemment que la sortie à venir était « à l’origine conçue pour redémarrer la série sur grand écran » et que « à tout moment Lana [Wachowski] veut faire un film, nous sommes tous dedans.

Avant que le public ne tombe potentiellement dans un cinquième terrier de lapin, nous avons encore Les résurrections matricielles à attendre avec impatience. Reprenant vingt ans après les événements de la trilogie originale, la suite trouve Neo reconnecté et vivant une vie ordinaire sous son identité d’origine en tant que Thomas A. Anderson. Hanté par les rêves de son passé d’esquive de balles, Neo est bientôt emmené dans un autre voyage vers la vérité par un nouveau groupe de combattants de la liberté, qui doit affronter une matrice beaucoup plus dangereuse et combattre un nouvel ennemi.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021 et sera également diffusé en numérique sur le niveau sans publicité de HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date.





