Keanu Reeves sera intronisé sur le Canada Walk of Fame en décembre

Une grande nouvelle est sortie pour Keanu Reeves, car l’acteur préféré des fans sera honoré au Canada en décembre. Les John Wick La star devrait être intronisée sur l’Allée des célébrités canadiennes pour la promotion 2021 avec une diffusion de la célébration diffusée sur CTV. Reeves, qui a passé la majeure partie de son enfance à Toronto, avait joué dans diverses productions théâtrales locales de la région et à la télévision avant de lancer sa carrière cinématographique à Los Angeles.

Félicitations à nos intronisés et lauréats de Canada Walk of Fame 2021! ?? Diffusion à venir en décembre sur CTV!https://t.co/GgUNuZZ7u4#Canada prospèrepic.twitter.com/0VYK1zr9iw – Canada Walk of Fame (@CWOFame) 7 octobre 2021

Keanu Reeves est l’une des nombreuses célébrités notables à être intronisée dans le Canada Walk of Fame 2021. Parmi les autres intronisés figurent Bret « The Hitman » Hart, Ajay Vrimani, Salome Bey, Jully Black, Bruce Cockburn, Romeo Dallaire, Laurent Duvernay-Tardif, Graham Greene, Serena Ryder, Damian Warner et l’équipe de Banting, Best, Macleod et Collip.

Le Canada Walk of Fame, le joyau du pays qui célèbre l’excellence et les réalisations canadiennes, honorera dix nouvelles intronisations dans ses rangs prestigieux », indique un communiqué de presse. « De l’un des héros de guerre les plus décorés du Canada aux champions du sport, aux lauréats du prix Nobel, à un magnat des affaires mondiales et à des noms emblématiques du divertissement – la classe de Canadiens exceptionnels de cette année est reconnue non seulement pour ses réalisations et ses succès distinctifs, mais aussi pour sa philanthropie, son plaidoyer , et des contributions au plus grand bien. »

À propos de Keanu Reeves, le communiqué ajoute : « Keanu Reeves est un acteur, producteur et réalisateur emblématique qui divertit le public du monde entier depuis plus de trois décennies. Reeves a grandi à Toronto et a joué dans diverses productions théâtrales et télévisées locales avant de devenir l’un des acteurs d’Hollywood. hommes de premier plan les plus recherchés, à la tête de franchises à succès comme La matrice et John Wick. »

De nos jours, Reeves est l’un des acteurs de travail les plus populaires d’aujourd’hui. Les fans sont particulièrement excités pour son retour au Matrice franchise, qui le verra de retour en tant que Neo dans The Matrix Resurrections. Après de nombreuses dates de sortie changeantes, ce film devrait maintenant sortir dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021. Curieusement, le film aurait à l’origine rivalisé avec une autre grande sortie de Keanu, car il devait à un moment donné tomber le même jour comme John Wick : Chapitre 4.

Bien sûr, c’est une autre grande sortie que les fans ont hâte de voir. Les trois premiers John Wick les films ont tous été très bien accueillis par les fans, et le quatrième volet est l’une des sorties les plus attendues de l’acteur. Il est prévu pour une sortie le 27 mai 2022, ce qui est plus d’un an après sa date de sortie initialement prévue pour mai 2021. Parce que les films ont été filmés si étroitement ensemble, Neo a un look identique à John Wick, mais les fans ne sont pas moins excité de voir les deux films.

Un grand bravo à Keanu Reeves pour son intronisation à l’Allée des célébrités canadiennes. La cérémonie aura lieu le samedi 4 décembre au Beanfield Centre de Toronto. Il sera diffusé sur CTV. Cela vient juste avant la sortie de Les résurrections matricielles le 22 décembre. Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’événement et les autres intronisés sur le site officiel de l’Allée des célébrités canadiennes.