Keanu Reeves révèle sa série de bandes dessinées et de romans préférés

Quiconque a prêté attention à la carrière de Keanu Reeves ne devrait avoir aucun problème à croire que la star de l’action a un faible pour les bandes dessinées et la fiction de genre. Des adaptations directes comme Constantine aux favoris du genre comme La matrice, La sensibilité de Reeves explique en partie la raison pour laquelle sa carrière est toujours florissante trois décennies après ses débuts à l’écran. Il a récemment parlé de ses favoris.

Keanu Reeves | Kevin Winter / Getty Images

CONNEXES: Keanu Reeves a accidentellement créé une nouvelle forme de combat rapproché à partir de ses rôles d’action

Keanu Reeves est un homme de plusieurs genres

Reeves fait partie d’Hollywood depuis plus de 35 ans. Il a fait ses débuts à l’écran comme extra dans la série Accrocher et continue d’être fort jusqu’à ce jour.

Après une carrière réussie en tant qu’acteur hollywoodien et compagnon de télévision, sa carrière a changé du jour au lendemain avec la comédie pour adolescents qui saute dans le temps. L’excellente aventure de Bill et Ted. À bien des égards, cela a ouvert la voie à la suite de sa carrière.

Alors que Reeves a joué plusieurs rôles dramatiques dans des films comme Dracula de Bram Stoker et Beaucoup de bruit pour rien, il est devenu le plus synonyme d’action et de science-fiction. Ce n’est pas une erreur. Reeves est un lecteur avide passionné de bande dessinée et de science-fiction.

Même les films susmentionnés, qui étaient des adaptations de la fiction de genre de leur époque, aident à peindre un homme qui est le produit de tout ce qu’il a lu. Alors que les films aiment Johnny Mnemonic a donné aux gens un aperçu de l’attrait de Reeves dans ces types de projets, tout a changé avec La matrice.

Depuis La matrice, Reeves est devenu un joueur puissant. Beaucoup de ses projets, de 47 Ronin au très populaire John Wick séries, ont ces mêmes sentimentalités à ce jour. Il est l’un des acteurs les plus populaires de la planète en grande partie en raison de son attrait commercial. Il en a parlé avec Vanity Fair.

Reeves parle de ses favoris

Notoirement l’une des personnes les plus humbles d’Hollywood, Reeves n’hésite pas à discuter de son amour pour la bande dessinée et la science-fiction. Tout au long de son entretien, il a parlé de ce qui l’aide à décider des rôles et à en faire uniquement les siens.

«J’espère que les gens apprécieront ce que je fais», a déclaré l’acteur au magazine. «Si quelqu’un parle de mon travail ou autre et l’apprécie… Nice est gentil.

En ce qui concerne ses œuvres de fiction préférées à travers les médiums, Reeves est un fan de Frank Miller Ronin, Ridley Scott’s Blade Runner, les années 1960 Homme chauve-souris, et bien sûr, Le Seigneur des Anneaux. Son goût peut expliquer son penchant pour mélanger les genres.

« Ses [about] s’approprier et mélanger les styles et les genres – et il y a une sorte de création de votre propre monde à cela », explique-t-il. «Lorsque vous vous lancez dans la fantaisie et la science-fiction… Souvent, ces histoires sont des histoires anti-héros ou sur la lutte contre le système ou la tentative de briser quelque chose, ou le héros réticent. Je suppose qu’en tant que jeune en formation, quel que soit psychologiquement, je suis lié à cela. (Par Vanity Fair)

Récemment, Reeves a amené ses talents sur un autre support, apparaissant dans le très attendu Cyberpunk 2077. C’est, à bien des égards, le point culminant de sa carrière.

Les fans verront Keanu Reeves ensuite dans « Cyberpunk 2077 »

Les fans de Reeves vont probablement manger Cyberpunk 2077. Alors que le jeu a, de façon assez tristement célèbre, vu sa juste part de pépins et de mauvaise publicité, en son cœur, on peut voir pourquoi Reeves et ses fans s’attacheraient à un tel projet.

Avec un monde comme Matrix et les sentiments de Blade Runner, Les performances de Reeves dans le jeu reflètent celle qu’il a construite depuis les années 1980.

Reeves n’est peut-être pas le premier acteur auquel les gens pensent lorsqu’il s’agit de récompenses et de distinctions, mais le public l’aime pour une raison. Il prend toujours des risques, défie le genre et possède le rôle qu’il prend.

Il y a peut-être des acteurs avec plus de distinctions que Reeves, mais il est difficile de trouver quelqu’un qui a fait une carrière sur mesure qui attire plus un large public. Ceci, peut-être plus que toute autre chose, aide à définir Reeves.