Keanu Reeves révèle qu’il aimerait jouer Batman dans un film d’action en direct

Keanu Reeves veut rejoindre une liste très exclusive qui comprend Robert Pattinson, Christian Bale, George Clooney, Ben Affleck, Val Kilmer, Michael Keaton et Adam West.

L’acteur a récemment exprimé Batman pour le film d’animation amusant, Super animaux de compagnie, où il a joué aux côtés de Kevin Hart et Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

« Peut-être plus tard. Peut-être quand ils auront besoin d’un Batman plus âgé », a-t-il déclaré.

« J’ai un petit rôle dans ce film, un peu un camée, mais même cela juste pour faire partie d’un projet qui [Dwayne] Johnson et Kevin Hart font partie de c’est génial, et je dois jouer à Batman. »

Alors qu’il approche les 60 ans, Reeves serait certainement l’un des acteurs les plus âgés à avoir joué le rôle de Gotham’s Dark Knight.

Cependant, il ne serait pas le plus âgé.

Le flash formera la dernière partie de la franchise DC Extended Universe (DCEU), qui intègre également Aquaman, Wonder Woman et plus.