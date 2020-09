Keanu Reeves révèle combien de temps il jouera encore John Wick

Cela fait presque un mois que le studio de cinéma Lionsgate a donné le feu vert pour “John Wick: Chapitre 5”. Au vu de cette planification de grande envergure, la question se pose: combien de suites suivront-elles? À en juger par une nouvelle déclaration de Keanu Reeves, il pourrait y en avoir quelques autres …

Le tournage de “John Wick: Chapitre 4” a dû être reporté au début de 2021 en raison de la pandémie corona. Ensuite, l’acteur de John Wick, Keanu Reeves, doit travailler deux fois, car les quatrième et cinquième parties de la série d’action doivent être filmées directement l’une après l’autre. Mais combien de temps Reeves veut-il vraiment se frayer un chemin d’un film de «John Wick» à l’autre?

Jusqu’à ce que vous tombiez, est la réponse simple de 56 ans. “Tant que mes jambes me portent. Tant que le public veut que ça continue”, a déclaré Reeves à OK! (via Cinemablend) dans une nouvelle interview.

Même le réalisateur n’en a jamais assez

La déclaration de Reeves correspond à une déclaration du directeur de la franchise Chad Stahelski. Le cinéaste a également annoncé qu’il aimerait faire plus de films “John Wick” jusqu’à ce que quelqu’un l’arrête. En d’autres termes: tant que le carnage impitoyable et les chorégraphies sophistiquées de cascades attirent les fans dans les cinémas, il y aura plus de suites de «John Wick».

Les créateurs de «John Wick» remportent la catégorie Oscar du «meilleur cascadeur»

En parlant de cascades: dans une récente interview avec Discussing Film, Chad Stahelski a fait campagne pour que les équipes de cascades d’Hollywood soient reconnues aux Oscars. “Il est logique que le département de cascades à part entière soit reconnu, ou du moins considéré pour un prix, lorsque neuf autres départements d’un film reçoivent les Oscars”, déclare le réalisateur et ancien cascadeur. “Si les costumes, la coiffure et le maquillage, ainsi que tous les départements de création attirent l’attention aux Oscars, alors oui, il est logique que le département des cascades attire également l’attention.”