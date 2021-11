Keanu Reeves répond aux rumeurs sur son implication dans le MCU

Keanu Reeves jouit d’une grande popularité à Hollywood depuis des décennies, mais ce n’est que ces dernières années, notamment après l’émergence de la saga « John Wick », lorsque l’acteur a reçu un second souffle qui lui a permis de se positionner à nouveau parmi les meilleurs. payé dans l’industrie cinématographique.

Et c’est que le rôle que Reeves a joué en tant que tueur à gages agile et efficace, qui l’année prochaine recevra son quatrième volet, a été celui qui a redéfini le concept d’action dans le cinéma moderne à travers ses séquences de combat élaborées et la direction incroyable derrière les caméras .

En plus d’une participation au film d’animation « League of Super Pets », Keanu Reeves a eu plusieurs apparitions spéciales dans différents médias (dont le jeu vidéo « Cyberpunk 2077 »), ce qui fait de lui l’une des figures les plus populaires aujourd’hui, qui est pourquoi beaucoup de ses fans ont spéculé sur son arrivée imminente dans le MCU.

Keanu Reeves a confronté ces rumeurs de collaboration avec Marvel Studios à travers une nouvelle interview avec Esquire : « N’est-ce pas plus grand qu’un univers ? C’est presque comme un multivers. C’est un vers de Marvel. Ce serait un honneur », a déclaré l’acteur interrogé sur l’idée de faire partie de la franchise.

Il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment incroyables, et ils font quelque chose que personne n’a vraiment fait.

Reeves considère le travail de Marvel Studios comme quelque chose de spécial en termes d’échelle, d’ambition et de production, concluant qu’il serait « génial » de faire partie de tout cela. Bien que rien ne soit encore officiellement confirmé, depuis 2019, Kevin Feige, président de l’étude, a indiqué qu’il serait intéressant d’ajouter Reeves, même s’il a reconnu que ce ne serait pas quelque chose qui se produirait à court terme.

Keanu Reeves n’est pas étranger aux franchises célèbres. En décembre prochain sortira « The Matrix Resurrections », un film dans lequel Lana Wachowski (sans sa sœur Lily) dirige à nouveau l’acteur dans son rôle de Neo, le réunissant à nouveau avec Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity, ajoutant un nouveau casting de personnages de l’histoire.