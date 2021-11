Keanu Reeves répond aux rumeurs du MCU : « Ce serait un honneur »

La question de savoir quand Keanu Reeves rejoindra le Univers cinématographique Marvel c’est comme demander quel est le sens de la vie, et vous avez probablement plus de chances d’obtenir une réponse à cette dernière bien avant la première. Il n’y a pas si longtemps, Kevin Feige a avoué qu’il offrait à Reeves un rôle dans « presque tous les films que nous faisons », et ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que le John Wick et Matrice star fait une apparition dans le plus grand récit de film de tous les temps.

Jusqu’à présent, des rumeurs ont lié Reeves à des rôles dans le prochain Chevalier de la lune série et comme Kraven The Hunter dans le Sony Univers Spider-Man – qui fait techniquement partie du MCU ces jours-ci – mais ceux-ci se sont avérés assez fragiles dans leurs preuves et ont été pris avec une pincée de sel. Cependant, un jour, il y aura un de ces chuchotements qui se révélera vrai, car selon Reeves lui-même, ce serait quelque chose dont il aimerait faire partie.

Dans une vidéo pour Eécuyer, Reeves répondait aux questions des fans, dont une sur le moment où il rejoindrait enfin le MCU. L’acteur bien-aimé a répondu en disant:

« N’est-ce pas plus grand qu’un univers ? C’est presque comme un multivers. C’est un vers de Marvel. Ce serait un honneur. Il y a des réalisateurs et des visionnaires vraiment incroyables, et ils font quelque chose que personne n’a vraiment jamais fait. C’est spécial en ce sens, en termes d’échelle, d’ambition, de production. Donc ce serait cool d’en faire partie. »

Jusqu’à présent, la popularité de Reeves a probablement été la principale raison pour laquelle il n’a pas joué de rôle dans le monde Marvel, car selon les rapports, les conflits d’horaire avec John Wick : Chapitre 3 – Parabellum, Reeves a dû refuser le rôle de Yon-Rogg dans Capitaine Marvel, le rôle qui finira par revenir à Jude Law. À Hollywood, il y a des moments où un acteur peut tout simplement être trop bon dans ce qu’il fait pour pouvoir participer à tout ce que ses fans, ou même eux-mêmes, aimeraient et Reeves est si bon.

Cependant, cela ne devrait pas être trop inquiétant pour l’instant que nous ne le verrons jamais faire ses débuts dans le MCU car il reste encore beaucoup à venir du multivers en expansion, y compris l’arrivée du X Men qui va voir beaucoup de nouveaux visages rejoindre la formation et il y a toutes les chances que Reeves soit l’un d’entre eux. En 2019, il a même mentionné dans deux interviews distinctes qu’il avait toujours voulu jouer à Wolverine lorsqu’il était enfant, mais pense qu’il est maintenant trop vieux pour cela, mais c’est un bon signe qu’il pourrait avoir un rôle à jouer dans le X-Men’s Les débuts du MCU.

Pour l’instant, les fans de Reeves se contenteront de voir l’homme de 57 ans reprendre son rôle de Neo dans Les résurrections matricielles ce Noël, ainsi que de retour en tant que John Wick dans John Wick : Chapitre 4 L’année prochaine.





