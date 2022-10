Keanu Reeves quitte la série Leonardo DiCaprio Le diable dans la ville blanche

Quelques mois seulement après l’annonce de Keanu Reeves participerait à la série »Le diable dans la ville blanche », l’acteur a décidé de quitter le projet. Selon de nouveaux rapports, la star de »Matrix » ne sera plus impliquée dans la production de Huluqui sera une adaptation du roman de Erik Larson du même nom sorti en 2003. La plateforme de streaming avait annoncé la participation de Reeves en août 2022.

L’acteur jouerait le rôle de l’architecte Daniel H. Burnham et pour le moment on ne sait pas qui le remplacera dans la série. L’équipe du nouveau programme a la participation de Martin Scorsese, Rick Yorn, Leonardo DiCaprio Oui Jennifer Davison en tant que producteurs exécutifs, un poste que Reeves jouerait également en plus d’agir.

»Le diable dans la ville blanche » sera produit par abc et Paramount Television Studios, et c’est DiCaprio qui a acheté les droits du roman en 2010. En 2015, Scorsese s’est associé à l’acteur pour commencer à développer une adaptation de l’histoire, marquant une autre collaboration entre les deux. Ils ont déjà travaillé ensemble sur »Le loup de Wall Street » et »Shutter Island ».

C’est en 2019 que le développement a finalement commencé sur » Le diable dans la ville blanche », avec une série de huit épisodes exclusive à Hulu, mais le tournage ne commencera qu’au printemps 2023. Le synopsis officiel de l’émission se lit comme suit :

»Il raconte l’histoire vraie de Daniel H. Burnham, un architecte exigeant mais visionnaire qui s’empresse de marquer l’histoire avec l’exposition universelle de Chicago de 1893, et du Dr H.H. Holmes, le premier tueur en série moderne d’Amérique et l’homme derrière le célèbre « Murder Castle » construit à l’ombre de la Foire ».

La série »Le diable dans la ville blanche » a peut-être été le premier rôle principal de Reeves à la télévision. L’acteur n’a participé qu’à des productions sur grand écran comme »John Wick » et »The Matrix », qui sont devenues de grandes franchises. La série Hulu prévoit d’être diffusée en 2024.