Keanu Reeves présente à l’équipe de cascadeurs John Wick 7 000 € de montres Rolex

La plus belle star de cinéma du monde aurait été au Bistro Paul Bert à Paris avec les quatre cascadeurs – Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo et Li Qiang – samedi soir.

Le point de vente dit que la montre comporte un ‘Oystersteel boîtier surmonté d’un unidirectionnel noir Cerachrom lunette, un cadran assorti avec de grands index luminescents, Rolexla loupe cyclope signature de » et un bracelet Oyster « .

Mais l’acteur est allé plus loin et a fait graver chacune des montres avec un message personnel pour chaque cascadeur.

Une inscription au dos de la montre disait : « The John Wick Five ».

S’adressant à Collider en avril dernier, le réalisateur du film, Chad Stahelski, a déclaré que l’équipe créative avait placé la barre beaucoup plus haut.

Il a dit : « Nous avons soumis une idée ou une thématique [plan] et c’était vraiment grand. Donc, nous parlons de faire un peu plus qu’un [John Wick 4], ou quelque chose comme ça, et essayer de développer ça. »