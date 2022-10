Keanu Reeves pourrait diriger BRZRKR pour Netflix

in

BRZRKR est un roman graphique créé par Keanu Reeves et d’autres artistes qui arrive sur Netflix sous forme de film et pourrait être réalisé par le même acteur.

Keanu Reeves a créé le roman graphique BRZRKR avec le scénariste Matt Kindt et l’artiste Ron Garney, mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que ce titre aurait les répercussions qu’il a réussi à obtenir, attirant l’attention de Netflix pour produire un film basé sur la bande dessinée qui mettrait en vedette le même Keanu Reeves. Attention! Le projet en est encore à ses premiers stades de développement.

Le film a commencé à prendre forme avec le scénario développé par Mattson Tomlin, qui a travaillé sur homme chauve-souriset la semaine dernière, il a profité de Twitter pour confirmer que le livre de BRZRKR c’est prêt pour l’instant Keanu Reeves n’a pas eu l’occasion de s’asseoir et de lire l’histoire que cet écrivain a imaginée pour le personnage qu’il incarnera Netflix.

BRZRKR arrive sur Netflix

Dans une interview avec Collisionneur Keanu Reeves il prétendait songer à se diriger BRZRKR. « Je sais que c’est beaucoup de travail. Mais ce film que j’ai réalisé, Man of Tai Chi, j’en suis devenu le réalisateur car il faisait partie du processus d’écriture et je ne voulais pas le céder. J’étais comme, ‘Oh, d’accord, je dois diriger ça.’ Je n’en ai pas encore parlé avec BRZRKR. Je dois lire le scénario, mais je suis également intéressé par le fait d’avoir un collaborateur et ce qu’il pourrait apporter à la table. » dit l’interprète

Le film auquel vous faites référence Keanu Reeves qu’il dirigeait lui-même Monsieur de Tai Chi à partir de 2013, qui a obtenu des critiques pour la plupart solides et présente un réalisateur d’action légendaire john woo comme l’un de ses partisans. Les critiques ont également désigné les scènes de combat du film comme l’une de ses plus grandes forces, ce qui augure bien pour BRZRKR si l’acteur de Matrice finit par s’asseoir dans le fauteuil du réalisateur.

BRZRKR raconte les alternatives dans la vie d’un guerrier de 80 000 ans qui accepte un emploi pour le gouvernement des États-Unis dans l’espoir qu’ils guériront son immortalité. Au début de cette année, Keanu Reeves Il a participé à un panel Hall H au San Diego Comic-Con aux côtés de Kindt, Garney et Tomlin pour dévoiler leurs plans pour l’avenir de la franchise. En plus du film Netflix développe également une série de anime Basé sur le roman graphique.

