Keanu Reeves passe à l’offensive dans New John Wick: Image du chapitre 4

Lionsgate continue de taquiner la sortie de John Wick: Chapitre 4 avec le dévoilement d’une nouvelle image du film. La photo est incluse dans un nouvel article sur Divertissement hebdomadaire taquiner certaines des plus grandes sorties de films à venir en 2023, avec l’entrée de John Wick: Chapitre 4 avec une toute nouvelle image du film. La photo montre Keanu Reeves passe à l’offensive avec une paire de nunchucks tandis qu’un tireur armé, qui est probablement sur le point de perdre la vie, s’aventure vers l’assassin mortel.





Nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’il y ait moins d’action dans la suite prévue. Reeves a récemment mentionné John Wick: Chapitre 4 comme le « film le plus dur » qu’il ait jamais réalisé en termes d’action, ce qui a peut-être pesé sur l’acteur, mais devrait permettre aux spectateurs de se divertir. Le réalisateur Chad Stahelski a également taquiné que bien que John Wick puisse enfin accepter la façon dont ses actions violentes affectent les autres, cela ne l’empêchera pas nécessairement d’accumuler le nombre de corps.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Dans Jean mèche 4je dirais que John comprend comment ce qu’il fait affecte les gens qui lui tiennent à cœur », a déclaré Stahelski Empire. « Il doit toujours y avoir des conséquences pour vos actions. Et en cela, nous commençons à voir que John comprend quelles sont les conséquences. Non que cela le freine en aucune façon. »





John Wick: Le chapitre 4 continue le voyage de l’assassin

Porte des Lions

Le John Wick la franchise est toujours aussi forte depuis quatre chapitres, et il n’y a aucun signe de ralentissement de cette franchise de si tôt. A l’origine, le plan était de Jean mèche 5 pour tourner consécutivement avec le quatrième film, mais la pandémie a finalement affecté ces plans, reportant le cinquième film (pour l’instant). La franchise continue également de se développer avec le premier spin-off, le film dirigé par Ana de Armas Ballerine, actuellement en développement. Il y a aussi une série préquelle prévue dans les travaux de Peacock surnommée Le Continental qui remontera des décennies avant les événements des films pour explorer davantage la tradition du John Wick univers.

Chad Stahelski réalise John Wick: Chapitre 4 en utilisant un scénario de Shay Hatten et Michael Finch. La suite ramène également d’autres personnages des films précédents, avec des acteurs aux côtés de Keanu Reeves, notamment Laurence Fishburne, Ian McShane et Lance Reddick. Les nouveaux venus dans le casting incluent Donnie Yen, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown, Shamier Anderson et Rina Sawayama.

John Wick: Chapitre 4 devrait sortir dans les salles de cinéma le 24 mars 2023.