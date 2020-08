Keanu Reeves: Neo battrait-il John Wick en combat?

27.08.2020 à 16h51

Keanu Reeves joue à la fois Neo dans “The Matrix” et “John Wick”. Mais lequel des deux personnages gagnerait dans un combat direct? L’acteur surprend par sa réponse.

Keanu Reeves (55 ans, «Speed») est actuellement devant la caméra à Berlin pour le quatrième volet de la série «Matrix». Dans la suite de science-fiction, l’acteur apparaîtra à nouveau en tant que programmeur informatique Neo. Dans une interview avec le présentateur américain Stephen Colbert (56 ans) dans le cadre du “Late Show”, Reeves a maintenant révélé qui serait le gagnant dans un combat entre Neo et son autre alter ego de film, le personnage principal de la série “John Wick” émergé.

Keanu Reeves a une opinion claire

“Vous ne vous battriez pas”, a insisté la star de 55 ans après que Colbert lui ait posé des questions sur un vainqueur potentiel. Cependant, le présentateur n’a pas laissé Reeves se débrouiller si rapidement et a ajouté: “Et si Neo tuait accidentellement le chien de John Wick?” Cependant, l’acteur est resté fidèle à son opinion qu’il n’y aurait pas de combat. Au lieu de cela, il a dit qu’il pouvait même imaginer les deux travailler ensemble. «Peut-être que John Wick essaierait, Thomas Anderson [Neos Geburtsname, Anm. d. Red.] pour aider dans le monde réel », ainsi sa théorie.

Keanu Reeves est actuellement à Berlin

La star hollywoodienne Keanu Reeves était liée au “Late Show with Stephen Colbert” de la capitale allemande, ce qui a rendu le présentateur méfiant en raison de la pandémie corona actuelle. «Les Américains ne sont pas autorisés à entrer en Europe pour le moment. Comment vous ont-ils laissé entrer sur le continent? », A demandé le jeune homme de 56 ans, visiblement confus. L’acteur canadien, né au Liban, avait une explication plausible prête: «Quand je suis arrivé ici, les circonstances étaient différentes. Je suis ici depuis plus de six semaines. “

(wag / spot)