Keanu Reeves manque la transgenre Lilly sur le plateau de Matrix

30/08/2020 21h23

La star hollywoodienne Keanu Reeves manque le célèbre producteur Lilly Wachowski sur le tournage de “Matrix 4”.

La star hollywoodienne de 55 ans sera également vue dans la quatrième partie de la série “ Matrix ” et reprendra son ancien rôle de Neo. On ne fera plus partie de la fête.

Lilly n’est plus intéressée

La réalisatrice Lilly Wachowski, qui a réalisé les trois premiers films de la franchise avec sa sœur Lana, a déjà annoncé qu’elle ne serait plus impliquée dans la quatrième partie car elle a perdu tout intérêt pour le genre de science-fiction. Keanu pense que cette décision est une honte, il aurait aimé continuer à travailler avec elle.

Aussi intéressant:

Keanu Reeves lui manque

Sur le podcast ‘The Big Ticket’ de Variey, Keanu Reeves a révélé: «Elle me manque. Elle me manque d’être sur le plateau, mais je peux la comprendre aussi. »Lilly, qui a révélé son identité transgenre en 2016, était auparavant connue sous le nom d’Andy et a déjà déclaré que les films de sa« rage moussante »et« Oppression »qu’elle a vécu avant son changement de sexe.

“Né de la colère et de la colère”

Le cinéaste de 52 ans a déclaré: «Matrix est né de beaucoup de colère et de colère, c’est de la colère contre le capitalisme et les structures corporatisées et les formes d’oppression. La colère bouillonnante et brûlante en moi était ma propre suppression, puisque j’étais obligé de rester caché. “

Comment les frères Wachowski sont devenus sœurs

Lana Wachowski et Lilly sont des scénaristes et réalisatrices américaines. Ils sont nés Laurence (également Larry) et Andrew Paul (également Andy). Les hommes sont devenus mondialement connus grâce à la trilogie de films Matrix.

Peu de temps après la sortie au cinéma de «Matrix Reloaded», Lana Wachowski est apparue dans de petites apparitions publiques en 2003 avec un look nettement féminin. En 2012, elle se décrit publiquement comme transgenre pour la première fois dans une vidéo promotionnelle du film “Cloud Atlas”.

Début mars 2016, Lilly Wachowski a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle était également transgenre. Dans celui-ci, cependant, elle a également noté en plaisantant que les «frères Wachowski» étaient désormais sœurs. (Bang / KT)