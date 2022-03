Keanu Reeves : la Chine retire les cassettes interprétées par l’acteur

Certaines des plateformes de streaming exclusives de Chineont supprimé 19 films mettant en vedette Keanu Reeves. Selon des informations, les plateformes ont décidé de le faire après que l’acteur est apparu dans un concert dans la région Tibet, organisée par un organisme à but non lucratif affilié à la Dalaï Lama. Les plateformes de Tencent Vidéo et iQiyi ont retiré des films majeurs des franchises »Matrice » et »John Wick », entre autres. Bien qu’on ne sache pas encore exactement quelle était la véritable raison pour laquelle les films de Reeves ont été retirés de ses services, la rumeur de la participation de l’acteur au concert-bénéfice pour le Tibet avait été rapportée depuis janvier de cette année, où plusieurs citoyens chinois, organisaient boycotter ses films.

Le conflit de la Chine avec le Tibet va bien sûr au-delà de l’implication de Keanu Reeves, car la Chine ne reconnaît pas le Tibet comme une nation indépendante, tandis que le chef spirituel du territoire, le Dalaï Lama, a passé la majeure partie de sa vie à se battre pour des voies d’autonomie. Il a même longtemps vécu en exil en Inde pendant des décennies.

La recherche de « Keanu Reeves » ne renverrait aucun résultat sur les moteurs de recherche chinois, ce qui pourrait signifier qu’un nettoyage majeur des recherches sur l’acteur a été mis en œuvre. « Désolé, aucun résultat lié à ‘Keanu Reeves’ n’a été trouvé », peut lire iQiyi, ajoutant : « En raison des lois, réglementations et politiques applicables, certains résultats ne sont pas affichés. »

Les films supprimés incluent la trilogie »Matrix », »Full Speed », tous les films »John Wick », »Bill & Ted Excellent Adventure » ainsi que »Someone’s Gotta Give » et ‘ ‘La maison du lac ». Chose intéressante à ajouter, le film Pixar »Toy Story 4 », dans lequel Reeves prête sa voix à un personnage secondaire, n’a pas encore été retiré des plateformes.

Reeves est la dernière d’une liste croissante de célébrités hollywoodiennes qui se sont heurtées aux autorités chinoises au sujet de leur soutien au Tibet ; d’autres incluent Richard Gere, Selena Gomez, Lady Gaga, Brad Pitt (pour un temps) et Martin Scorsese (également temporairement).

Keanu avait eu une excellente relation avec la Chine, y compris son dernier film » Matrix Resurrections », c’était la première production hollywoodienne à sortir dans la région chinoise après 2 mois au cours desquels les sorties à l’étranger n’étaient pas autorisées. Il a même une ascendance chinoise du côté de son père. Il reste à voir comment cela affectera son avenir dans le pays.