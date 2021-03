Le grand Keanu Reeves jouera et dirigera Brzrkr sur Netflix, l’adaptation des bandes dessinées qu’il écrit lui-même.

Il y a des choses qui sont bénies par Internet, coupables: le bon Jordi Cruz, les vidéos de chatons et oui, Keanu Reeves. Nous ne pouvons jamais en avoir assez de Keanu Reeves. Et connaissez-vous le meilleur? Que Keanu Reeves jouera et dirigera Brzrkr sur Netflix.

Pouvez-vous imaginer ce que c’est que de jouer et de diriger deux fois l’une de vos œuvres? Bien sûr, la star hollywoodienne sait tirer le meilleur parti des opportunités qui s’offrent à lui.

Car oui, Brzrkr, pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, est le nom de la bande dessinée scénarisée par Reeves, dans laquelle un personnage à son image et ressemblance, appelé B, distribue du bon mandanga là-bas. Rien de négligeable, bien sûr.

Et comme nous le disons, la bonne chose vient lorsque Netflix ouvre la porte non seulement à une série animée de bandes dessinées, mais à un film d’action en direct. Tout cela, bien sûr, défendu par son créateur. Ce serait comme la version améliorée de Rubius se doublant dans Virtual Hero.

Bien sûr, nous ne voulons pas nuire aux autres écrivains, car la bande dessinée est écrite à la fois par Keanu et Matt Kindtt. Sachez également que ce ne sera pas une simple adaptation, puisque ce sera une extension de l’histoire.

Sans aucun doute, une excellente nouvelle pour tous les fans de bandes dessinées d’action et l’acteur. Nous verrons comment Netflix respecte son essence d’origine.