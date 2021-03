Keanu Reeves jouera dans le film d’action en direct BRZRKR et la série animée sur Netflix

Keanu Reeves jouera dans un BRZRKR séries de films et d’animés basés sur la bande dessinée populaire du même nom qu’il a créée. Netflix aurait obtenu les droits sur les adaptations avec Reeves à bord pour produire en plus de jouer le rôle principal. Ross Richie et Stephen Christy pour BOOM! Les studios produisent également aux côtés de Stephen Hamel pour Company Films. Adam Yoelin de BOOM! produira exécutif.

Nouvelles excitantes! Netflix développe un film d’action en direct ET une série animée de suivi basée sur BRZRKR de Keanu Reeves, une saga brutalement épique sur le combat de 80000 ans d’un guerrier immortel à travers les âges. Reeves produira et jouera dans le film, et exprimera l’anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ – NX (@NXOnNetflix) 22 mars 2021

« Une nouvelle passionnante! Netflix développe un film d’action en direct ET une série animée de suivi basée sur Keanu Reeves‘ BRZRKR, une saga brutalement épique sur le combat de 80000 ans d’un guerrier immortel à travers les âges. Reeves produira et jouera dans le film, et exprimera l’anime « , a tweeté Netflix lundi.

Par Netflix et BOOM! Les studios, BRZKR est une « saga brutalement épique sur le combat d’un guerrier immortel de 80 000 ans à travers les âges. L’homme connu seulement sous le nom de ‘B’ est mi-mortel et mi-dieu, maudit et contraint à la violence … même au sacrifice de sa santé mentale. Mais après avoir erré sur la terre pendant des siècles, B a peut-être finalement trouvé un refuge – en travaillant pour le gouvernement américain à mener des batailles trop violentes et trop dangereuses pour quiconque. En échange, B se verra accorder la seule chose qu’il désire – la vérité sur son existence sanglante sans fin … et comment y mettre fin. «

Basé sur une idée originale de Reeves, la bande dessinée BRZRKR est co-écrite par Reeves et Matt Kindt. Les illustrations de la bande dessinée en 12 numéros sont illustrées par l’artiste Marvel Ron Garney avec des couleurs de Bill Crabtree, des lettres de Clem Robins et des dessins de personnages et des couvertures de Rafael Grampá. Le film est destiné à adapter la bande dessinée tandis que l’anime servira de spin-off, explorant différents éléments de la BRZRKR univers. On ne sait pas encore qui va écrire et diriger les retombées du film et de l’anime pour Netflix.

BRZRKR lancé avec son premier numéro plus tôt ce mois-ci le 3 mars. Succès instantané, la bande dessinée s’est vendue à plus de 615 000 exemplaires depuis, un nombre très élevé pour toute bande dessinée publiée indépendamment. Compte tenu de ce succès combiné au pouvoir de star de Keanu Reeves, cela a dû être une vente assez facile sur Netflix.

L’année dernière, Reeves a terminé le tournage sur La matrice 4, revenant au rôle de Neo après le précédent Matrice trilogie. Il est le prochain à jouer le rôle de justicier titulaire dans John Wick 4 avec cette suite qui doit commencer le tournage ce printemps. Les deux projets avaient subi des retards de tournage en raison de la pandémie et, à un moment donné, ils devaient être diffusés le même jour. À partir de maintenant, cependant, La matrice 4 est prévue pour la première le 22 décembre 2021, avec John Wick 4 prévu pour le 27 mai 2022.

Les fans de longue date de Reeves l’ont également vu revisiter un autre rôle classique lorsque la suite Bill et Ted affrontent la musique a été libéré. Bien qu’il puisse être amusant de voir Reeves ramener tant de ses personnages bien-aimés, ce sera formidable de le voir briller également en tant que personnage original, et BRZRKR est une avenue parfaite pour cela. On ne sait pas encore quand le film ou la série animée sortira. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

