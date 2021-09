Keanu Reeves gagne le même salaire qu’il y a 30 ans

Grâce à Point de rupture et Vitesse maximum, Keanu préfet est devenu une icône de l’action. Après ces productions, de grandes opportunités se présentent mais, sans aucun doute, la plus importante de toutes est celle qui le lie pour la vie à Matrice. Grâce à son rôle de Néo est devenu une célébrité de première ligne et un héros d’action avec toutes les lettres qui s’amusent aujourd’hui avec la grande saga de Tchad Stahelski, John mèche.







Bien qu’il soit l’un des acteurs les mieux payés du monde Hollywood, Keanu préfet Il est devenu particulièrement connu dans le milieu pour les bas salaires qu’il perçoit. On dit qu’entre les années 90 et les dernières années, il n’a pas reçu de fortes augmentations. Cela, bien sûr, ne l’a pas empêché d’être millionnaire et tout cela tient à une idée géniale qu’il a appliquée dans chacun de ses contrats.

Comme beaucoup d’acteurs le font habituellement, Keanu préfet signe des clauses qui lui permettent de conserver une partie des recettes de ses films au box-office. Selon Variété, grâce à Matrice il a levé plus de 200 millions de dollars grâce aux billets que les films ont coupés. Un accord similaire s’est produit avec le quatrième film à venir à la fin de l’année : il a été rapporté que Keanu a signé un contrat entre 12 et 14 millions de dollars, ce qui est presque similaire aux 10 qu’il a reçus pour la réalisation du premier film dans les années 1990.

Avec George Carlin et Alex Winter sur Bill et Ted. Il a obtenu 95 000 € pour ce film. (IMDb)



La générosité de Keanu Reeves

Pour plus que le salaire de Keanu préfet être par millions et que leurs profits se multiplient encore plus, pour Keanu il ne se soucie pas tellement de l’argent. Selon les rapports de l’époque, lorsqu’il fit L’avocat du diable accepté une réduction de son salaire pour que le film puisse embaucher Al Pacino. On sait aussi qu’il a refusé de faire partie de Vitesse maximale 2, même s’ils lui ont offert 12 millions de dollars et, selon Le journal Wall Street, répartit une partie de ses gains en Matrice parmi la garde-robe du film et les travailleurs des effets spéciaux qui, à leur avis, n’avaient pas été correctement rémunérés.

Jeremy Fry avec Keanu Reeves pendant le tournage de John Wick 2. (Jeremy Fry)



Le protagoniste de John mèche reste en dehors du maelström dans lequel les chiffres de Hollywood Quoi Le Rocher, pour citer l’un des cas les plus emblématiques. C’est pourquoi leurs gestes de générosité sont moins connus. Au John mèche 2Par exemple, on sait que l’acteur a loué une piste de course, du matériel et des motos, et a invité ses amis et certains des travailleurs du plateau de tournage à profiter d’une journée à toute vitesse. Qui a dit que c’était Jérémy frire, l’un des cascadeurs du film Tchad Stahelski, incapable de croire qu’il avait fait partie de cette aventure.