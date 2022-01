Keanu Reeves fait face à une réaction chinoise contre son concert au Tibet

Il est pratiquement inconnu pour Keanu Reeves d’être la cible de plaintes d’une seule personne, donc l’idée qu’il soit sous le feu d’un pays entier semble impossible à comprendre. Cependant, les nationalistes chinois ont appelé au boycott de la publication récemment publiée Les résurrections matricielles en représailles à l’annonce de la star dans la programmation du concert-bénéfice américain de Tibet House qui se tiendra le 3 mars. Le Tibet est actuellement sous le contrôle de la République populaire de Chine, et le concert à venir a rendu certaines personnes mécontentes, selon un rapport de la Central News Agency de Taiwan.

FILM VIDÉO DU JOUR

Reeves est l’un des artistes répertoriés pour participer au concert d’une manière ou d’une autre. Cependant, on ne sait pas exactement comment La matrice et John Wick La star de la série de films sera impliquée, sur une liste qui comprend également Iggy Pop, Jason Isbell et Patti Smith, entre autres. Avec de nombreux problèmes concernant les sorties de films hollywoodiens en Chine récemment, y compris de nombreux films Marvel attendant toujours une sortie dans le pays, un boycott de Les résurrections matricielles et, selon jusqu’où ils choisissent d’aller, l’année prochaine Jean mèche 4, est quelque chose qui ne serait pas le bienvenu parmi les studios de cinéma qui ont encore du mal à voir les films atteindre leur plein potentiel dans les salles.

Qu’est-ce que le concert-bénéfice américain de Tibet House ?





Jason Kempin/Getty

Depuis 1989, le concert bénéfice annuel de Tibet House US est organisé pour assurer la survie de la culture tibétaine. Le concert a lieu à l’époque du Nouvel An tibétain, qui est traditionnellement signalé par le festival de prière Monlam, un festival de quinze jours qui se tenait à Lhassa, qui a été interdit pendant les six dernières décennies par le Parti communiste chinois. . Le concert de cette année sera un événement virtuel en raison de la pandémie de Covid en cours, tous les bénéfices étant reversés à la Tibet House US comme d’habitude.





La Tibet House US est liée à une coalition d’organisations qui y ont été fondées en 1987 à la demande du Dalaï Lama. Depuis l’annexion du Tibet en 1950 par la RPC, le gouvernement chinois a poussé le peuple et la culture tibétains dans un coin, ce qui a inclus les films n’étant autorisés dans les cinémas chinois que s’ils n’incluent aucune référence tibétaine dans leur contenu, ce qui a causé quelques problèmes.

Marvel’s Docteur étrange était un film qui a subi un contrecoup et des revendications de blanchiment des personnages car il évitait de faire spécifiquement référence à la culture et au peuple tibétains, selon le scénariste C. Robert Cargill. Les plus gros problèmes de Marvel récemment sont venus de Éternels’ la réalisatrice Chloe Zhao, qui au lieu de devenir une héroïne nationale pour son succès à Hollywood, est devenue controversée pour avoir exprimé son point de vue personnel sur le fait de grandir en Chine, et la variété de personnages humains et de relations dans le film qui ne vont pas nécessairement bien avec vues sur le leadership dans le pays, ce qui a conduit à ce que ce film et d’autres films Marvel ne soient pas sortis en salles.





Les résurrections matricielles ouvert en Chine le mois dernier mais n’a rapporté que 7,5 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Bien que le film ait sous-performé dans la plupart des territoires, on s’attendait à ce qu’il fasse bien mieux que cela lors de sa sortie en Chine, et avec les appels supplémentaires au boycott, il ne semble pas que les choses vont s’améliorer pour le film maintenant.





18 meilleurs films de Keanu Reeves, classés Au cours d’une carrière de plusieurs décennies, la belle star de cinéma a prouvé qu’il pouvait tout faire, du Shakespeare moderne aux comédies de copains en passant par les superproductions bourrées d’action.

Lire la suite





A propos de l’auteur