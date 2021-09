Keanu Reeves était sur le point de perdre ces rôles

Qui peut en douter aujourd’hui Keanu préfet Non seulement il est l’un des acteurs les plus appréciés, mais il a également réussi à devenir une figure du genre action. Comme avant lui il y en avait d’autres comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, qui aujourd’hui pour une question d’âge, doit passer le flambeau, pour Keanu ils lui ont fait une place dans ce groupe sélect. Cependant, il lui a fallu un certain temps pour en faire partie et deux productions emblématiques l’ont presque refusé.

Dans Toy Story 4, il a exprimé Duke Caboom. (Getty)



Dans les années 90, quand Keanu préfet était associée à des productions plus indépendantes telles que Bill & Ted ou Mon propre Idaho privé, rêvait déjà d’être un héros d’action. Cependant, ces films sont devenus pour lui une sorte de frein qu’il a dû combattre contre vents et marées pour avoir une chance. Grâce à cela, des productions telles que Matrice et John mèche, des sagas dans lesquelles il est impossible d’imaginer un autre acteur. Mais quels sont les longs métrages qui vous ont presque laissé de côté ?

Surfeur Keanu Reeves

En 1991, après une tentative ratée avec Ridley Scott en tant que directeur, Point de rupture est passé sur grand écran. La personne chargée de la présenter était Catherine Bigelow, qui à l’époque était marié à James Cameron, ce qui a aidé à peaufiner le script de cette production. Le rôle du jeune policier qui finit par être ami avec des criminels qui ont utilisé des masques de présidents pour voler allait à l’origine être de Charlie Sheen, jusqu’à ce que Scott a quitté la production.

Patrick Swayze était l’antagoniste du film. (IMDb)



Keanu préfet est entré en scène grâce à Bigelow, qui était celui qui s’est battu pour être mis comme personnage principal. « Personne ne voulait Keanu, n’était pas encore une star. Il avait fait Bill & Ted et films indépendants. Personne n’en voulait et Catherine seul combattu pour Keanu préfet. Il lui doit beaucoup car il a fait de lui une star de l’action. », il a compté Pierre ilif, scénariste de l’histoire. De plus, il a souligné : « Je me souviens que je voulais prendre du poids car je n’avais jamais joué un rôle dans lequel je devais être musclé ».

Keanu Reeves : un héros d’action avec toutes les lettres

Trois ans après ce qui a été fait en Point limite, à Keanu préfet son deuxième grand rôle allait lui venir : celui de Jack Traven au Vitesse maximum. Même si, encore une fois, il a dû se battre pour avoir la chance de diriger un projet dans lequel Sandra Bullock avait déjà mérité la place grâce à ce qui se faisait dans des fictions comme Le démolisseur. Pour Reeves, la visite était un peu plus complexe.

Keanu Reeves et Sandra Bullock ont ​​avoué avoir été attirés l’un par l’autre pendant le tournage, mais sans le savoir. (IMDb)



Graham yost, scénariste du film Jan de Bont dit qu’à l’époque ils ne croyaient pas que Keanu préfet « C’était assez dur » jouer la vedette Vitesse maximum, donc le réalisateur, deux producteurs, et il a rencontré l’acteur. « J’ai déjà eu la coupe frais de cheveux, il conduisait une moto, et il avait un calme qui nous faisait penser : « C’est frais, est loin frais d’être’. Il ne va pas être un leader masculin, il va être un leader frais‘. On s’est regardé et on s’est dit qu’on pouvait le faire avec lui »expliqué Yost.