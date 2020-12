Keanu Reeves et Alex Winter reviendront-ils pour «  Bill et Ted 4  »? Voici la «  réponse honnête  »

1989 L’excellente aventure de Bill et Ted a certainement fourni à ses stars les rôles en petits groupes qu’elles espéraient. Et le film a engendré une franchise, qui vient de relancer. Bill et Ted affrontent la musique s’est avérée être l’une des surprises les plus appréciées de 2020 pour les fans de longue date. Mais Keanu Reeves et Alex Winter se réuniront-ils pour Bill et Ted 4? Voici la vérité honnête.

Keanu Reeves et Alex Winter viennent de faire « Bill et Ted font face à la musique »

Les suites de films réalisées longtemps après leurs prédécesseurs déçoivent presque toujours. C’est notamment le cas pour les comédies. Pourtant, même après près de trois décennies d’absence, Bill et Ted affrontent la musique l’enthousiasme des fans pour la série a largement repris. Désormais d’âge moyen, Bill (Winter) et Ted (Reeves) sont pris dans une course contre la montre pour restaurer le tissu de l’espace et du temps.

Malgré l’état chaotique de l’industrie du divertissement en 2020, Bill et Ted affrontent la musique s’est avéré être un succès sur demande. Selon MovieWeb, le film a réalisé à lui seul 32 millions de dollars de ventes à la demande. C’est plus que suffisant pour récupérer son budget annoncé de 25 millions de dollars. Maintenant que le long dormant Bill et Ted la franchise est dépoussiérée, un quatrième film est-il en préparation?

Alex Winter donne aux fans la vérité « honnête » d’un potentiel « Bill et Ted 4 »

Les fans s’interrogent sur un quatrième film. Après tout, Bill et Ted affrontent la musique ne ferme pas complètement le livre sur le potentiel pour plus. En fait, l’introduction de Brigette Lundy-Paine et Samara Weaving en tant que Billie et Thea, respectivement, donne l’impression qu’elle pourrait se prêter à un tout nouveau départ. Maintenant dans une interview avec Collider, Winter met les choses au clair.

«Nous n’avons pas besoin d’en faire un autre. Nous n’avons pas particulièrement l’impression qu’il doit y en avoir un autre, mais nous aimerions en créer un autre. C’est vraiment la réponse honnête. Il n’y a rien de plus. Nous n’en projetons pas actuellement un autre. Certes, personne n’est venu nous voir et nous a demandé d’en faire un autre. Je ne sais pas où ces jetons vont tomber. Je peux vous dire que s’il y avait un intérêt à en faire un autre, et Keanu et moi avions la capacité d’entrer et de faire quelque chose qui serait aussi satisfaisant que ce que nous venons de faire, bien sûr. Cela nous intéresserait tous les deux. »

Winter dit donc qu’il reste une chance que les fans puissent revoir Bill et Ted. C’est une réponse beaucoup plus encourageante que le déni plus définitif du co-scénariste Ed Solomon. Comme Winter l’a confirmé, un autre film n’est actuellement pas en préparation. Mais cela ne veut pas dire que Reeves, Winter, Solomon et le co-scénariste Chris Matheson ne pourraient plus revisiter ce monde un jour.

Keanu Reeves revient ensuite sur deux autres franchises préférées des fans

Si Bill et Ted 4 arrive, ce ne sera probablement pas avant un moment. Après tout, les deux acteurs principaux ont été très occupés. Winter est un cinéaste à part entière, avec son dernier film Zappa se concentrant sur la vie du musicien Frank Zappa. Et Reeves, eh bien, il est à peu près aussi populaire à Hollywood qu’il ne l’a jamais été. En fait, il est sur le point de revoir ses deux autres rôles de franchise.

En 2021, Reeves retrouvera sa co-star Carrie-Anne Moss pour La matrice 4. Puis en 2022, il revient pour John Wick Chapitre 4, la première d’au moins deux autres entrées dans la franchise. Compte tenu de la nature physiquement exigeante de ces projets, il est logique que Reeves essaie d’en faire le plus possible dès que possible. Bill et Ted 4, si jamais cela arrive, peut toujours attendre.