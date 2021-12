Keanu Reeves est prêt à revenir pour la vitesse 3 avec Sandra Bullock

Keanu Reeves admet que Vitesse 3 est une possibilité en grande partie en raison de son retour en tant que Neo dans Les résurrections matricielles. A la fin de l’original Matrice trilogie, Neo a été tué, ce qui rendait impossible qu’une autre suite se produise. Avec Reeves et Carrie-Anne Moss de retour en tant que Neo et Trinity dans le quatrième Matrice film, cela montre que tout peut arriver à Hollywood.

Dans cet esprit, les fans des travaux antérieurs de Reeves espèrent peut-être qu’une autre suite de Vitesse pourrait venir ensuite. Parlant de son travail dans une nouvelle interview avec Supplémentaire, Reeves a expliqué à quel point il a aimé travailler avec Sandra Bullock dans le passé. On a demandé à l’acteur s’il serait prêt à retrouver Bullock dans une éventuelle suite de Vitesse, et voici ce que Reeves avait à dire en réponse.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Vous savez, je ne peux pas dire jamais. Parce que je suis ici pour Matrix Resurrections et à la fin de la trilogie je suis mort, donc vous ne pouvez pas dire jamais. »

Si nous remontions dans le temps quelques années et posions la même question à Reeves, sa réponse serait peut-être différente. Après tout, il a refusé de revenir avec Bullock pour la suite précédente, Vitesse 2 : Régulateur de vitesse. Alors qu’il était manifestement prêt à reprendre un autre rôle de franchise avec Bill & Ted affrontent la musique, en revenant comme un autre personnage longtemps considéré comme mort, il réalise maintenant que tout est possible.

Vitesse, sorti en 1994, était un très gros succès au moment de sa sortie. Réalisé par Jan de Bont et écrit par Graham Yost, le thriller d’action des années 90 suit Reeves et Bullock en tant qu’officier SWAT et passager de bus qui doivent maintenir le bus sur lequel ils se déplacent à plus de 50 miles par heure, sinon le véhicule explosera. Ce fut un succès auprès des téléspectateurs et a également marqué de gros points au box-office, incitant une suite à entrer rapidement en développement.

Alors que Reeves s’est vu offrir un gros chèque de paie pour revenir pour Vitesse 2 : Régulateur de vitesse, il n’était pas satisfait du scénario et a refusé la suite. Peut-être a-t-il fait le bon choix, car Vitesse 2 est tristement célèbre comme l’une des pires suites de tous les temps. C’était aussi une bombe au box-office et avec un score misérable de 4% sur Rotten Tomatoes, l’un des films les plus vilipendés des années 1990.

Cela dit, les fans pourraient toujours être intéressés à voir Keanu Reeves retrouver Sandra Bullock pour Vitesse 3. Le film original est toujours considéré comme un classique, et un appariement potentiel des stars principales dans un nouveau long métrage ajoutera une forte valeur nostalgique. Il faudrait juste avoir une intrigue plus solide que Vitesse mais avec un bateau de croisière, mais même si nous sommes de retour avec ces mêmes personnages dans un autre bus à grande vitesse, il y a de fortes chances que beaucoup de gens veuillent le voir.

Les résurrections matricielles joue maintenant dans les cinémas et vous pouvez également le trouver en streaming sur HBO Max.





Keanu Reeves discute des résurrections matricielles sans Laurence Fishburne La star de Matrix Resurrections partage qu’ils ont pensé à Fishburne tout au long de la réalisation du film.

Lire la suite





A propos de l’auteur