Keanu Reeves est l’auteur d’une bande dessinée qui arrivera sur Netflix sous forme de film

Keanu Reeves est l’auteur de BRZRKR, une bande dessinée « sanglant », avec des références à son parcours dans le monde du septième art qui sera adapté par Netflix. Épingle de sûreté!

Keanu Reeves Il a une longue carrière à Hollywood avec des rôles de différentes sortes, mais il est vrai que l’acteur s’est fait une place de choix parmi les noms les plus importants du genre action. Matrice, John Wick Oui Point limite réaliser la capacité de cet interprète talentueux pour les coups de pied, les coups de poing et les tirs. Désormais, le goût de Reeves pour ces contenus a transcendé le grand écran et atteint les vignettes.

L’acteur de renom est l’auteur d’un roman graphique « sanglant » titré BRZRKR aux côtés de Matt Kindt et du dessinateur Ron Garney. Cette histoire s’est avérée être un succès complet aux États-Unis où elle s’est vendue à quelque 600 000 exemplaires et a également attiré l’attention de Netflix qui produira une série animée et un film basé sur le titre avec le même Keanu Reeves de protagoniste. Impressionnant!

Keanu Reeves dans un autre média

« J’ai vu l’image d’un gars qui a donné un coup de poing à un autre gars dans la poitrine et dans le dos, lui arrachant les bras… Je ne sais pas pourquoi, mais ça m’est venu à l’esprit »l’interprète de Neo a fait des confidences sur cette histoire de 12 tomes qui ont une violence inhabituelle tout en développant l’histoire de Bun immortel de 80 000 ans qui a conclu un accord avec l’armée américaine pour devenir une machine à tuer en échange de la restauration de sa mortalité.

À certaines occasions, les souvenirs assaillent Bavec des flashbacks à d’autres moments de l’histoire de l’humanité, un peu ce qui se passe avec Connor Macleod de montagnard dans la première entrée du film du plus célèbre immortel du septième art, joué par Christophe Lambert dans les années 1980. Était-ce une source d’inspiration pour les BRZRKR?

La vérité est que ce roman graphique sanglant s’inspire de la carrière de son auteur, Keanu Reevesavec des clins d’œil à des films comme la célèbre franchise John Wick ou le classique de la science-fiction Matrice. Pour citer un exemple, B Il prend une pilule bicolore dans le meilleur style Neo dans le cadre du traitement qui vise à restaurer sa mortalité. « C’est un peu méta-référentiel »a conclu l’acteur dans la présentation de la BD.

