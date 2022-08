Keanu Reeves est apparu par surprise lors d’un mariage

Hollywood

le protagoniste de Matrice Oui John Wick Il était l’invité d’honneur d’une cérémonie qui a eu lieu dans le Northamptonshire, en Angleterre.

Les mariages ils doivent être l’un des moments les plus émouvants (mais stressants) de la vie des gens. Ce sont ces célébrations qui sont enregistrées à jamais dans le cœur de ceux qui y jouent le rôle principal, qui décident de déclarer leur amour et de le confirmer devant leurs proches. Cela, en soi, en fait une étape importante dans le calendrier de chacun. Sans oublier que cet événement présente l’une des stars les plus aimées de Hollywood.

Au cours de la semaine dernière, un couple d’Angleterre s’est marié dans le Northamptonshire, au Royaume-Uni, et a eu comme invité de luxe Keanu Reeves. Parce que? Il semble qu’un peu de courage de la part du marié ait largement suffi à faire de la star de Matrice Oui John Wick Il viendra saluer les mariés lors de leur cérémonie. Cela a été rapporté par le site Newsweekoù ils ont discuté avec la mariée de la façon dont ils ont pu avoir Keanu Reeves à la cérémonie.

James et Nikki Roadnight étaient les stars du mariage qui a eu lieu le week-end dernier, et c’était Nikki celui qui était chargé de dire au monde comment c’était que Keanu Reeves cela s’est terminé lors de sa fête à Fawsley Hall. Pour que cela soit possible, l’essentiel était qu’ils aient eu la chance de partager un séjour dans le même hôtel que le protagoniste de Matriceà qui James il s’est croisé dans le bar et a osé lui parler.

« Mon mari l’a vu dans le bar, lui a dit qu’il venait de se marier et l’a invité à venir nous dire bonjour et prendre un verre avec nous s’il le voulait. Il était très gentil et a dit qu’il le ferait plus tard. Nous ne savions pas s’il le ferait, mais c’était génial que mon mari lui ait parlé. »expliqué Nikki Roadnight. À l’époque, alors que tout le monde fêtait, un employé de l’hôtel s’est approché du couple pour leur dire qu’il y avait « un invité très spécial » les attend dehors. A leur sortie, ils se sont rencontrés Keanu Reevesavec qui quelques photographies ont également été prises.

+ Que faisait Keanu Reeves en Angleterre ?

Ce n’est pas la première fois que l’acteur de Matrice Oui John Wick il est tellement amical avec les fans. Maintenant, si la question est ce qu’il faisait dans cette ville en Angleterre, il y a deux explications potentielles. D’une part, on peut penser qu’il tournait l’un de ses prochains films (peut-être jean mèche 4). Mais il est fort probable qu’en réalité, il était en vacances depuis, comme annoncé il y a environ un mois, le tournage de John Wick Il se serait terminé mi-juillet.

