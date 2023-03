Keanu Reeves donne à John Wick: Chapitre 4 des chemises de cascadeurs avec le nombre de leurs morts dans le film

Keanu Reeves a été connu à Hollywood comme un généreux donateur. Il a été rapporté que l’acteur offrait des cadeaux coûteux à des personnes avec lesquelles il avait déjà travaillé. Eh bien, non seulement la star de John Wick est généreuse, mais il est aussi attentionné. Reeves aurait donné le John Wick: Chapitre 4 des chemises d’équipage de cascadeurs en cadeau, mais c’est une chemise assez spéciale. Selon le New York Times, l’impression sur la chemise donnée était le nombre de fois où l’équipe est morte sur le film.





Dans un article publié par le New York Times, le site a détaillé le film petit à petit. Les détails rapportés incluent la chemise donnée par Reeves et certaines chemises de l’équipe de cascadeurs avaient apparemment des numéros supérieurs à 20, ce qui signifiait qu’elles faisaient partie de nombreuses scènes du film. Ce n’est pas surprenant car les scènes du film fonctionnent avec beaucoup d’adversaires. Et Reeves voulait probablement que les membres de l’équipe se souviennent des détails particuliers de leur temps de travail pour le film.

John Wick: Chapitre 4 Le coordinateur de combat Jeremy Marinas partage que dans la scène de combat où John Wick monte sur les 222 marches de la basilique du Sacré-Cœur, ils ont dû utiliser un total de 35 cascadeurs. Marinas a en outre ajouté que c’était l’idée du réalisateur Chad Stahelski, bien qu’il ait d’abord hésité, il vient de dire,

« C’est comme, bien sûr, c’est ce que vous voulez », a déclaré Marinas. « Vous voulez que 100 gars tombent dans les escaliers et vous voulez que chaque réaction et chaque chute soient différentes. Bien sûr, vous le faites. C’était comme si nous n’étions qu’un autre jour de travail.





Commémoration du travail acharné de The Stunt Crew

Le tournage de ladite scène s’est déroulé sur sept nuits, et parfois ils ont même dû filmer des nuits humides. Les 35 cascadeurs impliqués dans la scène de combat ont dû être renversés par Reeves à plusieurs reprises pour que la scène soit superbe.

Le coordinateur des cascades du film, Scott Rogers, a partagé que certaines équipes de cascadeurs ont dû mourir cinq ou six fois pour cette seule scène. Donner la chemise était donc probablement une façon pour Reeves de commémorer le travail acharné de l’équipe de cascadeurs.

Bien sûr, Reeves n’est pas en reste, car il a également tout exécuté lui-même dans les escaliers. Sauf la grosse chute dans les escaliers qui a dû être faite par son double cascadeur Vincent Bouillon. Bouillon a obtenu l’exécution parfaite en seulement deux prises avec la caméra câblée capturant la scène à couper le souffle.

John Wick: Chapitre 4 est maintenant dans les salles de cinéma.