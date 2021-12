Keanu Reeves dit qu’il serait plutôt néo-néo que John Wick dans la vraie vie

Qui préféreriez-vous être, Neo ou John Wick ? C’est une question intéressante à laquelle de nombreux fans de Keanu Reeves peuvent réfléchir, et demander à l’acteur lui-même obtiendra une réponse intéressante. Pour l’instant, les fans de Reeves attendent son retour dans ces deux franchises, avec Les résurrections matricielles en salles ce mois-ci et John Wick : Chapitre 4 à venir en 2022.

Quand il s’agit de savoir qui il préfère être, cette question a été répondue dans le 100e épisode de Facebook Watch Discussion de table rouge. Reeves a rejoint Carrie-Anne Moss et Priyanka Chopra Jonas avec Jada, Willow et Jaden Smith pour une réunion spéciale de Matrix. Dans l’épisode, un fan a demandé à Reeves s’il préférait être Neo ou John Wick dans la vraie vie, et voici ce que l’acteur avait à dire.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Beaucoup de chemins à parcourir. Parce que nous parlons ici de Résurrections et Résurrections matricielles, je pense–et je ne pense pas que cela dérangerait John Wick. Je pense qu’il comprendrait. Mais je pense pouvoir être avec Trinity et avoir cette vie avec eux ensemble et voir ce qui se passerait – je pense que John Wick serait comme ‘Je couvre tes arrières.' »

De toute évidence, Keanu Reeves prend le parti de Neo dans cette situation, en partie à cause de la vie qu’il aurait avec Trinity. Cela semble certainement beaucoup moins déprimant que de vivre la vie du solitaire John Wick, qui ne peut même pas avoir un adorable chiot comme compagnie sans que quelque chose de terrible ne lui arrive. Tuer des méchants par dizaines au nom de la vengeance est également amusant à regarder pour le public, mais à quel point cette vie serait-elle vraiment amusante à vivre en réalité ? Il y a certainement beaucoup plus de possibilités de venir vivre dans un Matrice monde, même si le sentiment de danger est toujours présent. Mieux encore, John Wick totalement comprendre.

L’année dernière, Reeves a répondu à une question similaire sur Le spectacle tardif lorsqu’on lui a demandé par Stephen Colbert lequel des deux personnages gagnerait dans un combat. Reeves a insisté sur le fait qu' »ils ne se battraient pas », car ils seraient plus probablement des alliés naturels. Neo pourrait même « ramener le chien » grâce à Matrix tandis que John Wick pourrait aider Neo dans sa bataille contre les machines. On dirait le début d’un Keanuverse…





Nous verrons d’abord Reeves dans le rôle de Neo dans Les résurrections matricielles le 22 décembre, mais le personnage vient avec ce look unique de John Wick cette fois-ci. Réalisé par Lana Wachowski, la suite ramène également Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson et Jada Pinkett Smith. Priyanka Chopra Jonas, Yahya Abdul-Mateen II et Jessica Henwick font partie des nouveaux membres de la distribution. Le film devait initialement sortir le même jour que John Wick : Chapitre 4 jusqu’à ce que les deux fonctionnalités soient retardées à cause de la pandémie.

Pour ce qui est de John Wick : Chapitre 4, ce film devrait maintenant sortir en salles le 27 mai 2022. Il ramène Laurence Fishburne, Lance Reddick et Ian McShane avec des nouveaux venus de la franchise, dont Rina Sawayama, Donnie Yen et Shamier Anderson. Il existe également des plans préliminaires pour un John Wick 5 également.









La bande-annonce officielle de Lost City voit Sandra Bullock dans une mission dangereuse avec l’aide de Channing Tatum et Brad Pitt Daniel Radcliffe force Sandra Bullock à l’aider à trouver la cité perdue, mais pas de soucis, elle a du soutien de Channing Tatum et Brad Pitt.

Lire la suite





A propos de l’auteur