Keanu Reeves dit qu’il a essayé de faire Constantine 2

Royal Catering Cuiseur à vapeur pour hot dogs - 300 saucisses - 100 pains - 2 400 W RCHW 2500H

Une machine à hot dogs pour les appétits phénoménaux Le puissant cuiseur à vapeur pour hot dogs RCHW 2500H de Royal Catering – votre référence pour le matériel de restauration professionnel – peut faire chauffer les saucisses et les pains en même temps et les conserver à la température optimale, qu'on l'installe dans un restaurant, un hôtel, un food truck, une cantine ou un snack bar. Puissance – élément chauffant efficace de 2 400 W Volume – espace suffisant pour jusqu'à 300 saucisse et 100 pains Réglages – température réglable sur une vaste plage allant de 30 à 110 °C Préparation en douceur – la cuisson à la vapeur est un mode de préparation très doux, sain et écoénergétique Entretien aisé – machine facile à nettoyer grâce à une soupape de vidange et à l'usage de matériaux tels que l’inox et le verre