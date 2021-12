Keanu Reeves discute des résurrections matricielles sans Laurence Fishburne

Alors que les masses commencent à diffuser et à se rassembler dans les salles pour découvrir notre nouvelle incarnation de Morpheus de Laurence Fishburne, joué par Yahya Abdul-Mateen II, nous verrons dans les critiques si le public est d’accord avec le choix de La matrice : les résurrections. Unilad s’est récemment entretenu avec Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss pour discuter s’ils ressentaient l’absence de Fishburne. « Oui, certainement. En parler avec Lana… c’était juste de manière créative où elle voulait aller avec la production et l’histoire. Oui, nous aimons Hugo et Laurence, et nous y avons pensé tout le temps », a déclaré Reeves.







« Il est difficile de ne pas penser à eux, car ils en font tellement partie. Je les aime tous les deux, et ils sont tous les deux si talentueux et si formidables. Mais, il y a une évolution qui s’est produite pour Lana avec l’histoire , et nous sommes ici pour servir ça, tu sais ? » Mousse ajoutée.

Fisburne a parlé avec Collider et a répondu s’il en avait marre d’être interrogé La matrice : les résurrections questions : « Il serait logique que les gens me demandent cela, afin que cela ne vieillisse pas. Je ne suis pas dans le prochain film ‘Matrix’, et vous devriez demander à Lana Wachowski pourquoi, parce que je n’ai pas de réponse à cela.

Nous étions tous vendus sur le nouvel opus lorsque la réaction de Keanu Reeves au film a été révélée. La réalisatrice et scénariste Lana Wachowski a décrit la réaction de notre héros au montage final en disant: « Nous avons montré le film à Keanu, et il a vraiment été époustouflé, et il a dit quelque chose qui était typiquement Keanu, où c’est incroyablement perspicace. Et il est juste gentil. d’être assis là, et vous ne vous attendez pas à ce qu’une révélation incroyable sorte de lui à ce moment-là, comme une brillance décontractée qui vient juste de sortir de Keanu. Et il était juste assis là, et il dit, ‘Il y a vingt ans une histoire dans laquelle vous décrivez les vingt prochaines années et les problèmes de la nature du numérique, de la vie virtuelle et comment cela allait nous impacter et comment nous y pensons, et nous a donné un cadre pour pouvoir y réfléchir et en parler Et vous avez pris le même personnage et les mêmes histoires et les mêmes trucs, et d’une manière ou d’une autre, vous l’avez fait au cours des vingt prochaines années. Et il m’a dit : ‘Comment as-tu fait ça ?' »











Le 22 décembre est enfin arrivé, et avec lui vient la sortie de Les résurrections matricielles où nous reprendre là où le premier film s’est arrêté avec notre duo original Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss), ayant apparemment oublié les événements des films pris en sandwich entre les deux, et est probablement le plus percutant pour offrir cette combinaison magique de la nostalgie et l’originalité que réclame le public. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir la Matrice, qui est plus forte, plus sûre et plus dangereuse que jamais. »

Avec notre duo héroïque, l’ensemble comprend Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Yahya Abdul-Mateen II jouant un jeune Morpheus, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith et Daniel Bernhardt jouant l’agent Johnson, devoirs d’écriture ont été partagés pour le film réalisé par Lana Wachowski par David Mitchell, Aleksandar Hemon et bien sûr, Lana Wachowski.La matrice : les résurrections sorties en salles et sur HBO Max aujourd’hui.





