Keanu Reeves croit aux fantômes et c’était comme ça le jour où il en a vu un

Hollywood

le protagoniste de Matrice et de John Wick Il croit fidèlement aux événements paranormaux et une anecdote racontée à 20 ans d’intervalle le prouve.

© GettyL’acteur a 57 ans.

Croire ou non aux fantômes est quelque chose qui a toujours divisé le monde. Certains suggèrent que des événements paranormaux se produisent et qu’il y a des fantômes parmi nous tandis que d’autres essaient de trouver une explication rationnelle à absolument tout ce qui les prend au dépourvu. Il semble que Keanu Reeves fait partie de ceux qui sont convaincus de l’existence de les fantômes et une anecdote racontée deux fois de manière très similaire à 20 ans d’intervalle en est la preuve.

le protagoniste de John Wick Oui Matrice affirmé dans deux notes différentes, l’une en 1994 avec Jay Leno et l’autre en 2014 avec Jimmy Kimmelqui croyait à l’existence des fantômes. À ces deux occasions, il se souvient d’un événement bien précis qu’il a vécu lorsqu’il était enfant et qu’il était accompagné de sa sœur, qui dormait, et de la nounou qui devait s’occuper d’eux. « Parfois, vous ressentez des vibrations à certains endroits »assuré dans la note avec Enregistrer.

Dans l’anecdote racontée dans l’émission de Jimmy Kimmel, Reeves rappelé : « J’étais un petit garçon. Il avait probablement 6 ou 7 ans. Renata, la nounou, était dans la chambre. J’étais assis, ma sœur dormait. Elle était assise là et je traînais. Il y avait la porte, nous regardions là et de nulle part, un sac apparaît volant à travers la porte. C’était vide. Il n’y avait pas de tête, il n’y avait pas de corps, il n’y avait pas de jambes. C’était juste là et puis ça a disparu. J’étais petit et je me suis dit : ‘D’accord, c’était intéressant.’ J’ai regardé la baby-sitter et elle était comme ça… »dit-il en imitant un visage effrayé. Ainsi, il a noté : « J’étais comme, ‘wow, donc c’était réel' ».

La seule différence entre cette histoire racontée en 2014 et celle qu’il a racontée en 1994 a à voir avec l’âge qu’il prétendait avoir lors de l’événement paranormal. Dans l’entretien avec Jay Leno Il a déclaré qu’il avait environ 9 ans, mais même la présence de la nounou et de sa sœur a été racontée avec pratiquement les mêmes détails. Et toi, es-tu de ceux qui croient aux fantômes comme Keanu Reeves ou êtes-vous sceptique?

+Le film qui peut transformer Keanu Reeves en fantôme

Bien que rien ne soit encore confirmé et que ce soient des rumeurs qui circulent sur les réseaux depuis des années, il y a bien un film qui pourrait tourner Keanu Reeves dans un fantôme C’est une fabrication de Univers cinématographique Marvel (MCU) qui unirait l’acteur à ce qui le passionne le plus : les motos. Pendant des années, de nombreux fans de la saga ont demandé qu’il soit convoqué pour jouer dans une nouvelle version de Cavalier fantômepersonnage incarné par Nicolas Cage autrefois. L’acteur a déjà eu des conversations avec Kévin Feigprésident de Marvel, mais pour le moment, ils ne pouvaient le signer pour aucun projet.

