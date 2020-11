Keanu Reeves croit aux fantômes à cause d’une étrange rencontre paranormale

Keanu Reeves a joué dans des films sur des choses étranges. Dans La matrice, il a agi dans un monde entièrement simulé par des robots malveillants. dans le Bill et Ted films, son personnage a voyagé dans le temps. Et en Constantine il s’est battu avec des démons, pour ne citer que quelques-uns des nombreux films fantastiques dans lesquels Reeves a joué.

Ces films ont apporté à Reeves une grande renommée et ont alimenté son image de star d’action. Les producteurs et le public semblent simplement aimer voir Keanu Reeves interagir avec ces intrigues moins que réalistes.

Et bien que Reeves n’ait probablement jamais voyagé dans le temps comme Ted Logan ou travaillé comme assassin comme John Wick, il est possible que les expériences de sa vie aient eu un impact sur la façon dont il aborde ces rôles. Alors, quel genre d’expériences Keanu Reeves a-t-il eu avec l’autre monde et le paranormal?

La carrière de Keanu Reeves a commencé dans les années 1980

Alors que Reeves jouait assez régulièrement depuis ses premiers rôles mineurs à la télévision au début des années 1980, le premier rôle auquel les gens associent Reeves est celui de Ted Logan en 1989. L’excellente aventure de Bill et Ted. À partir de là, sa renommée a vraiment grandi et il s’est étendu à des rôles plus importants.

Les nombreux rôles d’action et de thriller que Reeves a joué au fil des ans lui ont donné une réputation de star de l’action. Néanmoins, nombre de ses principaux rôles dans les années 80 et 90 étaient dans des drames et des comédies comme La parentalité et une adaptation de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien.

Mais avec des rôles principaux dans des films comme Dracula de Bram Stoker, Johnny Mnemonic, et La vitesse, les gens ont rapidement vu Reeves comme une star idéale pour les thrillers et les films d’action.

Les rôles paranormaux de Keanu

Avec les types de rôles pour lesquels Reeves est connu, il est logique que beaucoup de ces rôles impliquent qu’il traite avec un autre monde.

Dracula de Bram Stoker traitait fortement du folklore traditionnel, étant une histoire de vampire. Ce film a vu Reeves jouer le rôle de Jonathan Harker et affronter le comte Dracula.

Dans ce qui pourrait être son rôle le plus célèbre, celui de Neo dans La matrice, Reeves se bat contre les machines sensibles qui récoltent les humains pour l’énergie. Il s’agit davantage d’une prémisse de science-fiction, bien que le film s’inspire beaucoup de la religion, de la philosophie et de la mythologie.

Dans les années 2000, Reeves a joué dans plus de films avec des éléments paranormaux. Et 2005 Constantine l’a vu exécuter des exorcismes et s’occuper des forces du ciel et de l’enfer, 47 Ronin ajouté des éléments fantastiques du folklore japonais à une saga historique.

L’année 2021 apportera une troisième suite à La matrice. La carrière d’acteur de Reeves implique clairement de nombreux sujets étranges et fantastiques.

L’histoire des fantômes de Keanu

Dans un épisode de Jimmy Kimmel en direct, Reeves a semblé répondre à quelques questions de l’animateur de comédie de fin de soirée. Les questions posées par Jimmy Kimmel étaient assez aléatoires, des surnoms aux films dans lesquels il était.

Mais une question sur les fantômes a suscité une histoire surnaturelle intéressante de Reeves. Selon le Matrice star, quand il était jeune et venait de déménager à New York, lui et sa nounou ont vu un fantôme. Ils étaient tous les deux dans sa chambre ensemble, quand Reeves remarqua une veste flottant dans les airs à l’extérieur de la porte avant qu’elle ne disparaisse.

À son jeune âge, il n’y pensait pas beaucoup – mais sa nounou était apparemment terrifiée, et Reeves s’est retrouvé avec la question: «Est-ce un fantôme? Ou juste une étrange veste flottante? C’est peut-être cette première expérience paranormale qui a conduit Keanu à s’intéresser aux films fantastiques et de science-fiction.

Et peut-être que son calme précoce lors d’une expérience aussi étrange est quelque chose que nous pouvons encore voir aujourd’hui dans des rôles comme Neo où, face à l’incroyablement étrange, il reste cool et recueilli.