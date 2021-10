Keanu Reeves confirme que le film BRZRKR R-Rated se déroule sur Netflix avec The Batman Writer

John Wick la star et homme de premier plan à couper le souffle Keanu Reeves a fourni une mise à jour intrigante sur les différentes adaptations de sa bande dessinée Boom » Studios, BRZRKR, révélant que ce sera une extravagance d’action classée R (pas ses mots). Le géant du streaming développe actuellement à la fois une adaptation cinématographique en direct et une série animée de suivi de BRZRKR, avec Reeves qui devrait être la vedette des deux.

« Nous travaillons avec Netflix qui a été très cool. Ils vont nous laisser faire une histoire classée R qui est cool. Mon ambition ou mon espoir n’est pas de faire une version filmée de la bande dessinée pour qu’ils ont des choses en commun, certainement le personnage principal et son genre de règles, mais que nous pouvons également l’amener à d’autres endroits. »

De même que Keanu Reeves taquinant les plans pour emmener la franchise dans toutes sortes de nouvelles directions grâce à la série animée dérivée, l’acteur bien-aimé a également révélé que le film avait maintenant recruté Le Batman l’écrivain Mattson Tomlin pour écrire le scénario et apporter BRZRKR vivre l’action.

« Nous discutons avec différentes sociétés d’animation et essayons de comprendre cela. Et, encore une fois, pour moi, j’espère être inspiré et influencé … il y a quelques règles à l’histoire, mais je veux aussi d’autres les créateurs d’en faire leur version. J’espère donc faire une version différente d’un métavers où, dans le sens, avoir différents conteurs avec un ensemble de règles mais aller ailleurs avec. Nous travaillons à essayer de mettre en place un société avec l’animation et nous avons embauché un scénariste pour le film Mattson Tomlin. Il a été cool et commence tout juste à mettre les choses en place. C’est là où nous en sommes. «

BRZRKR est une saga de bande dessinée épique et brutalement violente écrite par Keanu Reeves aux côtés du co-scénariste à succès du New York Times Matt Kindt (Folklords, Justice League of America), avec l’art de Ron Garney (Wolverine, Captain America), Bill Crabtree, coloriste nominé aux Eisner and Harvey Award (BPRD), et le lettreur Clem Robins (Hellboy). Le premier numéro de la série limitée de 12 numéros a été publié le 3 mars 2021 par Boom! Ateliers.

L’histoire suit le combat d’un guerrier immortel de 80 000 ans à travers les âges. L’homme connu seulement sous le nom de « B » est à moitié mortel et à moitié Dieu, et est maudit et contraint à la violence, même au sacrifice de sa raison. Après avoir erré dans le monde pendant des siècles, ce mystérieux mercenaire a peut-être finalement trouvé un refuge – travaillant pour le gouvernement américain pour mener des batailles trop violentes et trop dangereuses pour quiconque. En échange, il obtiendra la seule chose qu’il désire : la vérité sur son existence sanglante sans fin… et comment y mettre fin.

Le monde bourré d’action de BRZRKR semble être le véhicule parfait pour Keanu Reeves et Netflix, et devrait fournir à ce dernier un contenu original extrêmement populaire pendant les guerres de streaming en cours. Qui de mieux à avoir à ses côtés qu’un immortel Keanu Reeves ?

La renaissance de Keanu Reeves (Reevaissance ?) bat son plein, avec BRZRKR juste l’un des nombreux projets en cours pour l’acteur dévoué. Reeves devrait revenir non pas à un, mais à deux de ses rôles les plus emblématiques avec des quatrièmes films dans les franchises John Wick et La matrice. Les résurrections matricielles allumera les écrans pour la première fois le 22 décembre 2021, avec John Wick Chapitre 4 devrait sortir aux États-Unis le 27 mai 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Collider.

Sujets : BRZRKR, Le Batman