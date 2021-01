Keanu Reeves choisit intentionnellement des projets comme «  The Matrix  » et «  Cyberpunk 2077  » pour une raison

Beaucoup d’acteurs à Hollywood finissent par être typés. Ils auront le même genre de rôles encore et encore jusqu’à ce que le public ne puisse pas vraiment les imaginer faire un autre type de travail. Cela peut être une lutte pour les acteurs qui veulent étendre leurs ailes ou qui vieillissent simplement hors de leur rôle habituel.

Certains acteurs sont capables de sortir du moule avec des parties surprenantes qui font que le public les voit avec de nouveaux yeux. D’une manière générale, il vaut mieux éviter de lier trop étroitement son image à un type de projet spécifique dans le monde du théâtre.

Pour Keanu Reeves, cependant, il y a un attrait pour un type particulier de rôle futuriste qu’il aime non seulement être choisi pour représenter – il recherche activement les projets.

Keanu Reeves | Ethan Miller / Getty Images

Keanu Reeves a une longue carrière cinématographique

Ces jours-ci, Reeves est surtout connu pour sa solide réputation en tant que l’un des plus beaux acteurs d’Hollywood ainsi que pour sa longue filmographie qui comprend un large éventail de films. Après les années 1989 L’excellente aventure de Bill et Ted s’est avéré être un rôle révolutionnaire, il semblait que Reeves pourrait être classé comme un stoner distant et ignorant, un type de personnage dans lequel il a repris La parentalité et Le faux voyage de Bill et Ted.

Il n’a pas fallu longtemps à Reeves pour démontrer qu’il avait plus de talents à partager avec le monde. Une partie de l’horreur de 1992 Dracula de Bram Stoker était un changement radical de la comédie légère, et il a suivi avec 1993 Beaucoup de bruit pour rien, montrant qu’il était également partant pour une romance.

L’un de ses rôles les plus connus a été de jouer Jack Travern dans le jeu d’action La vitesse, mais Une marche dans les nuages – qui est sorti à peu près au même moment – était une douce romance déchirante qui l’empêchait d’être trop étroitement lié au genre d’action.

Les thrillers futuristes sont devenus un incontournable pour Keanu Reeves

De toute évidence, Reeves a démontré qu’il était un acteur polyvalent capable de jouer des rôles de tous genres, mais il existe un type de film dans lequel il apparaît plus souvent que d’autres.

À partir des années 1999 La matrice, Reeves est devenu une caractéristique commune des thrillers futuristes. Le rôle de Neo est devenu une partie emblématique du genre de science-fiction, et Reeves a abordé le rôle plusieurs fois pour d’autres films de la série, notamment La matrice rechargée et Les révolutions matricielles.

Depuis lors, Reeves est apparu dans de nombreux films sur le même thème. Un scanner sombre présente Reeves perdant son identité au profit d’un nouveau médicament dans une réalité proche du futur. Le jour où la terre s’arrêta est un remake d’un classique de 1951 mettant en scène des extraterrestres arrivant à New York.

Avec encore un autre film Matrix en préparation et son rôle principal dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077, il est clair que c’est un genre qui continue d’attirer Reeves.

Keanu Reeves est attiré par des rôles futuristes

L’apparition répétée de Reeves dans des films futuristes n’est pas un hasard – la star cherche les opportunités. Comme Mélange de cinéma rapporte, Reeves s’intéresse aux rôles car ils lui permettent d’explorer ses propres curiosités sur l’avenir.

Reeves attribue cette fascination à son régime régulier de matériel de science-fiction: «Ouais, je suis curieux de l’avenir et je pense que grandir avec William Gibson et Neuromancien, et lire Philip K. Dick, même Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie. En train de regarder Guerriers de la route, Mad Max, Bladerunner. Même Planète des singes. En train de lire Le Seigneur des Anneaux. Exploration du fantastique, de la science-fiction. Je ne sais pas, je sens juste que les motifs qui se produisent dans ce genre de narration examinent souvent le monde dans lequel nous vivons.

Reeves trouve le travail épanouissant et explique qu ‘«il y avait quelque chose d’aspirant ou de soutien à participer à ces histoires qui m’a donné l’évasion, mais m’a également aidé à définir ma vision du monde et à interpréter le monde.