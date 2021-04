Keanu Reeves arrive sur le plateau pour commencer le tournage de John Wick 4

La star de 56 ans, qui incarne le personnage principal dans les films, est arrivée mercredi 7 avril aux studios berlinois de Potsdam Babelsberg.

Crédit: Splash News

Enveloppé dans un chapeau et une écharpe, Reeves a verrouillé sa voiture et s’est dirigé vers le travail très joyeux alors que les acteurs et l’équipe se préparaient à commencer la photographie pour le thriller d’action.

Selon les rapports, le développement sur John Wick 4 a commencé peu de temps après le troisième film – John Wick: Chapitre 3 – Parabellum est sorti en 2019.

S’adressant à Collider en avril dernier, le réalisateur du film Chad Stahelski a déclaré que l’équipe de création avait placé la barre beaucoup plus haut.

Il a déclaré: « Nous avons soumis une idée ou une thématique [plan] et c’était vraiment grand. Donc, nous parlons de faire un peu plus qu’un [John Wick 4], ou quelque chose comme ça, et en essayant de développer ça. »

Il a poursuivi en disant au point de vente: « Je suis dans un endroit heureux où nous sommes en développement … nous sommes dans un endroit où nous savons ce que nous voulons faire et où nous voulons le faire. »

Crédits: Lionsgate

Il semble que Reeves n'était tout simplement pas prêt à quitter son personnage, comme Stahelski a expliqué: « Ensuite, nous nous sommes rencontrés en quelque sorte quand nous faisions la tournée publicitaire et je pense que nous étions au Japon, et Keanu dit:` `Je pense qu'il en reste un de plus en moi », et nous avons eu une idée que nous n'avons pas utiliser ce que nous avons vraiment aimé et nous devons le couper du numéro trois, tout simplement pas eu la place pour cela.

« Alors on se dit: » D'accord, nous en ferons une quatrième. Ça va être génial. Nous ferons un plan. » Les studios ont dit: « Nous obtenons totalement ce que vous essayez de faire. » «

« Alors on se dit: » D’accord, nous en ferons une quatrième. Ça va être génial. Nous ferons un plan. » Les studios ont dit: « Nous obtenons totalement ce que vous essayez de faire. » «

Le quatrième film ne devrait sortir que le 27 mai 2022 après avoir été repoussé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Il devait initialement apparaître sur nos écrans le 21 mai 2021, mais Keanu Reeves devait terminer le tournage. La matrice 4 première.

Chad Stahelski a déclaré à Collider: « Je veux dire, Matrice C’était seulement quatre semaines après que tout cela s’est produit. Alors, Keanu doit finir son engagement La matrice, ce qui est un gros problème et qui, je pense, le mènera probablement jusqu’à la fin de l’année.

« Ensuite, nous devons passer à notre mode de préparation et ensuite nous commencerons. Donc, les dates de sortie, je suis sûr avec chaque production, des trucs de Dave à nos trucs, qui sait maintenant. »