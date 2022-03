Keanu Reeves appelle grand-mère pour une conversation prouve une fois de plus qu’il est le gars le plus gentil d’Hollywood

Keanu Reeves doit être le gars le plus gentil d’Hollywood, après avoir dévié de l’attitude féroce associée au monde du jeu d’acteur et se concentrer plutôt sur la gentillesse et la générosité.

Ainsi, lorsqu’un message est apparu cette semaine décrivant un moment où Matrice a appelé la grand-mère de quelqu’un pour discuter parce qu’elle était fan, nous n’étions pas du tout surpris.

L’anecdote a été partagée par l’utilisateur de Reddit afdc92, ce qui signifie bien sûr que tout pourrait être inventé.

Mais une fois que vous aurez lu l’histoire, vous conviendrez probablement que cela ressemble définitivement à quelque chose que Keanu Reeves ferait.

Ils ont écrit : « Ma grand-mère avait le béguin pour Keanu Reeves parce qu’il lui rappelait mon grand-père quand il était jeune. Vu toutes ses affaires, de Bill et Ted à la Matrice.

«Elle a eu un accident vasculaire cérébral au début des années 70 et a été confinée à la maison pendant les 10 dernières années de sa vie, alors regarder des films était son principal passe-temps et elle est devenue presque comme une amie pour elle parce qu’elle a si rarement vu les siens.

« Peu de temps après le Matrice est sorti mon oncle était à Los Angeles pour affaires et mangeait dans un restaurant vraiment chic quand Keanu est entré avec une femme.

« Quand il a fini son repas, mon oncle est venu à leur table et a dit: » Je ne fais pas ça d’habitude, mais je voulais juste que vous sachiez que ma mère de 80 ans vous aime et a vu tous vos films. Tu lui rappelles mon père.

« Il a dit que Keanu avait demandé s’il avait un téléphone portable sur lui et quand il a confirmé qu’il l’avait, il a dit ‘Appelle-la, je veux lui parler.’

«Il a parlé avec ma grand-mère pendant plusieurs minutes et cela a absolument fait son année. Elle était si isolée et sa gentillesse sincère envers elle et son intérêt pour elle ont montré à quel point il était un homme vraiment incroyable.

Je ne suis pas en train de pleurer, tu es pleurs.

Le post a reçu de nombreux commentaires de personnes exprimant leur amour pour la star de 57 ans, dont cette personne qui a écrit : « Il n’y a pratiquement aucune histoire positive que je ne croirais pas instantanément à propos de Keanu Reeves.

«Cela a été conditionné, après 20 ans de lecture d’histoires sur des actes aléatoires et sains de gentillesse non voyante.

« Si je descendais et découvrais que notre cuisine avait été rénovée et nettoyée du jour au lendemain et qu’on me disait » ouais, Keanu Reeves vient de prendre l’avion pour le Royaume-Uni et s’est assis dans le train pendant 2 heures pour faire notre cuisine, je n’accepterais pas d’argent « , je » Je le crois probablement.

Un deuxième a déclaré: « Juste au moment où vous pensez que nous avons atteint le pic Keanu, il monte encore plus haut. »