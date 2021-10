Keanu Reeves aide l’équipage à déplacer l’équipement dans la vidéo virale de John Wick 4

Keanu Reeves est-il la principale star de John Wick 4, ou fait-il partie de l’équipage ? Alors que les acteurs principaux ne déplacent généralement pas d’équipement lourd avec l’équipe sur les plateaux de tournage lorsqu’ils ne tournent pas, Reeves a récemment été aperçu en train de faire exactement cela sur le John Wick 4 ensemble plutôt que de se cacher dans sa caravane. Le moment a été capturé en vidéo et les images deviennent rapidement virales, les fans les partageant sur les réseaux sociaux.

Keanu Reeves aide l’équipe de production de John Wick 4 à déplacer l’équipement. Bénis cet homme 👏. pic.twitter.com/1SxKmPPve9 – SPENCE, TODD (@Todd_Spence) 28 octobre 2021

Dans le clip, Keanu Reeves peut être vu portant toujours son costume John Wick en train de trimballer du matériel dans un escalier. À un moment donné, on peut voir un membre d’équipage proposer de prendre le relais, mais Reeves insiste pour le faire lui-même. En effet, Reeves est réputé pour sa gentillesse et sa générosité, et ce n’est que le dernier exemple. Il a également été rapporté qu’il avait offert des montres Rolex personnalisées à l’équipe de cascadeurs du cinéma.

La vidéo provient de l’ensemble de John Wick : Chapitre 4, le dernier opus du programme en constante expansion John Wick la franchise. Après trois films à grand succès, Reeves revient en tant que justicier titulaire pour sans aucun doute boucher les mauvais achats à la douzaine. Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue, bien que le scénario ait été écrit par Shay Hatten et Michael Finch. C’est le premier film à ne pas comporter l’implication de l’original John Wick l’écrivain Derek Kolstad.

Chad Stahelski revient en direct John Wick : Chapitre 4. Avec Keanu Reeves, la suite ramène d’autres stars de la franchise comme Lance Reddick, Laurence Fishburne et Ian McShane. Les nouveaux membres de la distribution incluent Donnie Yen, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada et Clancy Brown.

Initialement, John Wick : Chapitre 4 allait tirer dos à dos avec John Wick : Chapitre 5, mais les retards de production ont modifié ces plans. Comme il y a déjà beaucoup d’excitation autour du quatrième film, il semble plus que probable qu’il sera un succès lors de sa sortie l’année prochaine. Il y a de fortes chances que nous ayons encore le cinquième film assez tôt, bien qu’il soit difficile de dire quand cela pourrait arriver. Dans tous les cas, cela va prendre un peu plus de temps que prévu.

Les John Wick la franchise continuera également à se développer en dehors de la série de films principale. Une série télévisée préquelle sur The Continental est également en cours de développement et suivra une version plus jeune de Winston, le personnage de Ian McShane. Il y a également eu une mise à jour récente sur les progrès du film dérivé prévu Ballerine, avec Ana de Armas en pourparlers pour jouer le rôle principal. Il n’y a aucune indication pour l’instant que Keanu apparaîtra dans l’un ou l’autre, bien que cela semble moins probable avec Le continental car le spectacle se déroule dans le passé.

John Wick: Le chapitre 4 devrait sortir dans les salles de cinéma le 27 mai 2022. Cela survient un peu plus d’un an après sa date de sortie initiale du 21 mai 2021, ce qui aurait pu mettre le film en face d’un autre Keanu Reeves attendu. suite, Les résurrections matricielles. Ce film devrait sortir plus tôt que John Wick 4 avec sa propre date de première fixée au 22 décembre 2021.

Sujets : John Wick 4, John Wick