Keanu Reeves a une réponse des plus saines au fait d’être appelé le gars le plus gentil d’Hollywood

Banggood T2 Plus 0.96 pouces Colorful OLED bluetooth 4.0 pression artérielle de fréquence cardiaque bracelet intelligent

Fonctionnalités:1. Compatibilité plus large: prend en charge les systèmes Bluetooth 4.0, compatibles IOS 8.0 et Android 4.4 ou supérieurs.2. Rappel des appels / messages: SMS, Facebook, appels, etc.3. Surveillance de la pression artérielle saine: la nouvelle fonction de mise à jour de la pression artérielle permet une surveillance en temps réel de lexercice de la pression artérielle et du corps en bonne santé4. Main Raise Light Up: lorsque vous tendez la main, lécran du bracelet sallume automatiquement, il sera plus pratique à utiliser.5. Moniteur de fréquence cardiaque: Peut améliorer les données de fréquence cardiaque surveiller efficacement.6. Rappel sédentaire: réglez le réveil sédentaire, à travers la vibration pour vous rappeler de vous lever et de faire de lexercice, la santé dès le début dun mouvement.7. Surveillance du sommeil: surveillance en temps réel du sommeil, données de rétroaction précises, analyse intelligente des données pour vous aider à comprendre la santé.8. Langues prises en charge: chinois, anglais, allemand, français, japonais, coréen, espagnol, italien, portugais, brésilien, russe (le groupe professionnel ne peut passer quen chinois ou en anglais. Mais son application APP prend en charge les langues suivantes)9. IP67 Imperméable et antipoussière: Vous pouvez le porter sous la pluie, vous laver les mains et prendre un bain, mais ne le mettez pas dans leau chaude et ne convient pas à la natation.10. Conception unique: Doté dun look élégant et moderne,