Keanu Reeves a joué tant de personnages avec le même prénom

Certains noms ne semblent jamais se démoder. Même avec le temps, les gens continuent à revenir aux mêmes prénoms classiques. Et la même chose peut être dite des histoires que chaque génération crée. Pourtant, le fait que Keanu Reeves ait joué autant de personnages de films avec des variations du même prénom est sauvage. Voici la répartition de toutes les fois où il a joué à «John».

Keanu Reeves à la 92e cérémonie des Oscars | Jeff Kravitz / FilmMagic

Keanu Reeves a travaillé dans un large éventail de genres, pas seulement dans l’action

Reeves a trouvé le plus de succès dans les films d’action. Mais il ne s’est certainement pas limité à des rôles à indice d’octane élevé dans des films comme La matrice séries. Après tout, le rôle décisif de l’acteur est venu en tant que Ted «Theodore» Logan en 1989 L’excellente aventure de Bill et Ted. Cette comédie de voyage dans le temps reste l’un de ses films les plus populaires, menant même au troisième film en 2020.

Au cours des 30 dernières années, Reeves a essayé à peu près tous les genres auxquels les fans peuvent penser. Il a pris le drame dans des films comme Bord de la rivière et Hardball. Reeves a mené des thrillers comme l’avocat du Diable et rois de la rue. Et il a été un acteur romantique dans des films comme Une marche dans les nuages et Doux novembre. Pourtant, la tendance de Reeves à jouer des hommes nommés John ne connaît pas de limites.

L’acteur a continuellement joué des personnages nommés John

De nos jours, Reeves est peut-être mieux connu comme la star de la John Wick séries. Et ces films – dans lesquels Reeves joue l’assassin titulaire – lui ont finalement donné le rôle emblématique de John qu’il recherchait toute sa carrière. En fait, c’est la première et jusqu’à présent la seule fois où il joue plus d’une fois un héros nommé John. Revenons sur l’histoire passée de l’acteur avec le nom du personnage.

Années 1991 Point Break présente Reeves comme l’agent du FBI Johnny Utah. Et il a affronté Jonathan Harker dans Dracula de Bram Stoker et Don John dans Beaucoup de bruit pour rien. Puis Reeves a réclamé les rôles-titres en 1995 Johnny Mnemonic et 2005 Constantine, un autre John. Enfin, il est crédité comme John dans Génération Um…, sorti deux ans auparavant John Wick.

Puisque «Jack» est une dérivation de «John», deux autres films de Reeves méritent également d’être mentionnés. Dans l’un de ses premiers rôles, l’acteur a joué Jack Fenton alias Jack-Be-Nimble dans le téléfilm Babes in Toyland de 1986. Puis, en 1994, il a joué l’officier du LAPD Jack Traven dans le méga-hit de cette année La vitesse. Le film a fait de Reeves un homme de premier plan, bien qu’il ait quand même passé la suite de 1997.

Keanu Reeves est sur le point d’ajouter au moins 2 autres rôles ‘John’ à cette liste

Maintenant que Reeves a trouvé John Wick, on pourrait penser qu’il se retirerait du jeu d’autres personnages nommés John. Cependant, cela ne semble pas être le cas. En fait, en plus d’au moins deux autres John Wick suites, l’acteur a deux autres rôles de John dans le pipeline.

Dans le prochain jeu vidéo Cyberpunk 2077, Le personnage de Reeves – qui partage sa ressemblance – s’appelle Johnny Silverhand. Et Deadline rapporte que l’acteur jouera et produira une prochaine série dramatique d’action télévisée intitulée Pluie. Le nom complet du personnage? John Rain, bien sûr.