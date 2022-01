Keanu Reeves a fait don d’une partie de son salaire de Matrix 4 pour lutter contre une maladie

Keanu préfet Il est revenu jouer Thomas Anderson, mieux connu sous le nom de Neo, The Chosen One, dans la prochaine entrée de la saga la plus hypnotique de la science-fiction. On parle du film Les résurrections matricielles, qui renvoie à ce monde fantastique où les machines dominent l’être humain à travers une simulation parfaite dans laquelle les gens sont immergés et ne peuvent distinguer la réalité du faux.

Le film a eu une réponse partagée entre les fans qui étaient satisfaits et d’autres qui n’étaient pas aussi satisfaits. La vérité est que ce nouveau chapitre suit la mythologie à laquelle la trilogie originale nous a habitués et ajoute quelques rebondissements inattendus. Keanu préfet Il joue dans le film et indique encore une fois qu’il est l’une des âmes les plus charitables d’Hollywood.

Keanu Reeves a une âme très généreuse

Le moyen La Bible du garçon a rapporté que l’acteur de 57 ans a pris une décision qui le peint pleinement : il a fait don de 70 % de son salaire pour aider à la recherche et à la lutte contre le cancer, cette horrible maladie qui fait des milliers de morts par an et engendre d’innombrables souffrances chez tant d’autres , y compris les proches de ceux qui souffrent de cette maladie. Par conséquent, des actions comme celle de Keanu ont une valeur infinie.

Une situation du passé de l’acteur l’a sûrement mobilisé dans cette action : sa sœur, Kim préfet, a reçu un diagnostic de leucémie dans les années 90 et son traitement a duré 10 ans jusqu’à ce que la maladie entre en rémission, lorsque les médecins n’ont plus trouvé de symptômes de cette maladie. L’interprète a accompagné Kim en tout temps et depuis lors il a aidé du mieux qu’il a pu dans la lutte contre la maladie, un fait dont il ne parle pas à la presse mais est connu.

L’un des projets qui s’apprête à sortir au cinéma Keanu préfet est John mèche 4, la suite qui raconte l’histoire d’un tueur à gages dangereux qui est un grand amoureux des chiens et a réussi à conquérir le monde entier grâce à sa franchise. Plus de nouvelles? L’interprète arrivera à la télévision de la main de Leonardo DiCaprio Oui Martin Scorsese dans une série produite par ces légendes avec le titre Le diable dans la ville blanche. Ça va?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂