Keanu Reeves a fait don de 70 % de son salaire Matrix à la recherche sur la leucémie

Keanu Reeves a longtemps été considéré comme l’un des gars les plus gentils d’Hollywood, mais il y a encore plus dans ce personnage angélique que la plupart d’entre nous ne le savent.

Keanu a mis sa vie en suspens alors qu’il devenait son soignant, ce qui a vu Matrice les suites ont été retardées et Keanu a vendu sa maison pour pouvoir se rapprocher d’elle et s’occuper d’elle.

Pendant ce temps, Keanu a également créé un organisme de bienfaisance pour soutenir les personnes et les enfants vivant avec le cancer, auquel il n’a pas attaché son nom.

Il n’a pas beaucoup parlé de son œuvre caritative, car il ne veut pas qu’elle soit associée à sa célébrité, mais en 2009, il a déclaré au Ladies Home Journal que cela aidait les personnes atteintes de cancer et les œuvres caritatives pour enfants.

Keanu et sa sœur Kim étaient particulièrement proches après avoir grandi ensemble dans un foyer difficile.

Leur père est sorti quand Keanu avait deux ans et a ensuite été emprisonné pour possession de drogue. Ils ont beaucoup déménagé avec leur mère, qui les a emmenés d’Hawaï en Australie, à New York et au Canada.