Keanu Reeves a été remplacé par Alan Ritchson en tant que méchant dans Fast X

X rapide a subi de nombreux changements depuis sa conception jusqu’à sa sortie, et il semble que l’un de ces changements était le plan d’avoir Keanu Reeves jouant le rôle d’Aimes, l’un des méchants du film qui a fini par aller à la star de Reacher, Alan Ritchson. Tout en parlant à Entertainment Weekly pour promouvoir le dernier épisode du Rapide et furieux franchise, Ritchson a révélé que Reeves était à l’origine en négociation pour le rôle, mais que les choses ont changé, Reeves était absent et Ritchson était dedans. Il a déclaré:





« C’était juste un petit coup de chance et un bon timing. Je travaillais sur un film avec Hilary Swank à Winnipeg dans le froid glacial, et j’ai reçu un appel disant que les choses avaient changé dans les plans avec Keanu Reeves, ce qui est je pense qui était à l’origine destiné à jouer mon rôle. Acte difficile à suivre.

Reeves est sur le point de rejoindre le Rapide et furieux série avant. L’écrivain Chris Morgan a précédemment révélé que le John Wick l’acteur était également sur la carte pour participer à Cadeaux Fast & Furious : Hobbs & Shaw, lorsqu’il était en pourparlers pour donner la voix à l’organisation Eteon. Même s’il se peut que l’emploi du temps de Reeves et d’autres événements concourent à le tenir à l’écart du Saga rapide, il est peu probable que cela nuise à l’acteur ou à la franchise, car les deux se débrouillent très bien seuls sans l’autre. Cependant, voir Keanu Reeves apparaître dans l’un des films restants n’est pas une chose à laquelle personne ne dirait non.

Fast X est déjà un gagnant du box-office.

Il y a très peu de films qui ont un succès garanti au box-office maintenant, mais même avant X rapide est sorti le week-end dernier, il semblait certain que le film allait être un succès au début de l’été. Après avoir époustouflé les attentes du week-end d’ouverture, le deuxième week-end du film va être légèrement entravé par l’arrivée du gros canon de Disney, La petite Sirène.

Bien que le public des deux films ne puisse pas être plus différent, La petite Sirène dominera les cinémas ce week-end et cela pourrait entraîner une baisse de la fréquentation de tous les autres films déjà sortis. Il sera donc intéressant de voir à quel point une chute X rapide prend par rapport à la baisse du deuxième week-end de films tels que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

À l’heure actuelle, X rapide semble certain de terminer sa course cinématographique comme l’un des meilleurs films de l’année en termes de recettes au box-office mondial, quelque chose qui a été énormément aidé par une forte démonstration de soutien de la Chine, qui a fait défaut dans de nombreux films tels que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania plus tôt dans l’année. Il y a encore beaucoup d’autres hits à sortir cet été, et même si X rapide finira presque certainement l’année comme l’un des dix films les plus rentables de 2023, exactement à quel point il reste dans cette liste est quelque chose qui ne sera vu qu’avec le temps.