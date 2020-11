Keanu Reeves a été réinventé en 9 princes Disney grâce à un artiste

Il y a quelques acteurs populaires qui ont connu une reprise de carrière majeure ces dernières années pour une raison ou une autre. Brad Pitt est l’un de ces acteurs, avec Michael Douglas. Cependant, l’acteur qui est devenu de loin l’une des plus grandes icônes de la culture pop au cours des dernières années, avec des rôles principaux dans des films à la mode comme John Wick: Chapitre 3 – Parabellum et Bill et Ted affrontent la musique est Keanu Reeves. L’acteur, qui est devenu célèbre dans les années 90, bénéficie d’une toute nouvelle génération de fans, dont beaucoup se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur amour et leur respect pour l’acteur emblématique.

Comment Keanu Reeves est-il devenu célèbre pour la première fois?

Reeves n’est pas né dans une famille de show business, bien que sa mère ait travaillé pendant un certain temps comme costumière. Reeves a passé ses premières années au Liban avant que sa mère ne déménage avec lui en Australie. Avant même d’avoir 10 ans, Reeves a commencé à se produire pour d’autres, apparaissant sur scène dans une variété de productions théâtrales.

À la fin des années 80, Reeves avait commencé à percer dans l’industrie du divertissement. Ses premiers concerts étaient en tant que journaliste par correspondance pour une émission de télévision canadienne et dans certaines publicités télévisées. Pourtant, à la fin des années quatre-vingt, il avait décroché des rôles dans des films, sa première grande percée étant dans le film de 1989. L’excellente aventure de Bill et Ted.

Finalement, Reeves est devenu une star, apparaissant dans tout, des comédies aux films d’horreur gothiques – et bien que son jeu soit parfois méprisé par la critique, les fans l’aimaient et il est resté une star tout au long des années 90 et au début des années 2000.

Keanu Reeves a récemment connu une reprise de carrière majeure

Keanu Reeves | Jeff Kravitz / Getty Images

Après quelques années à se concentrer sur d’autres projets, dont plusieurs livres, Reeves a fait un grand retour en forme en 2014. Il a joué dans le thriller d’action John Wick, rappelant aux téléspectateurs du monde entier sa force de volonté et son talent pour donner vie aux films d’action.

En plus de la renaissance de sa carrière en raison de sa participation dans plusieurs films populaires, Reeves est également devenu une icône de la culture pop grâce à ses fans sur Internet.

Les fans ne pouvaient pas s’arrêter de parler de la relatabilité de Reeves, de sa gentillesse envers des inconnus au hasard et de la façon dont il semble vraiment avoir un respect intense pour tous ceux qu’il rencontre. De plus, beaucoup pensent que Reeves ignore totalement son statut de célébrité et vit sa vie comme un homme ordinaire piégé dans le corps d’une star de cinéma.

Un artiste a envisagé Keanu Reeves comme tous les princes Disney les plus populaires

Le reconsidération d’un artiste populaire de lui comme une série de princes classiques de Disney. L’artiste, Crystal Ro, a présenté Reeves dessiné dans des cadres de films Disney tels que Cendrillon, Blanc comme neige, et La princesse et la grenouille.

«J’ai dessiné Keanu en tant que princes de Disney parce que ça me semblait juste», a écrit Ro sous-titré son message qui présentait les images. Sans surprise, les fans ont immédiatement adoré les illustrations et les images sont rapidement devenues virales.

« Keanu a déjà les compétences d’équitation et de combat, donc il pourrait facilement tuer Dragon Maléfique », a écrit Ro, pour accompagner sa photo de Keanu Reeves dans le rôle du prince Philip. La belle au bois dormant.

Of Keanu en tant que Prince Eric dans La petite Sirène, Ro a déclaré que «Keanu se présenterait probablement en plaisantant à Ariel en tant que duc de Ted et dirait:« Quelque chose se prépare sous la mer ».» L’artiste, qui travaille chez BuzzFeed, a même fait une charmante illustration de Reeves en tant que bête dans La belle et la Bête.

De toute évidence, Reeves a plus que capturé l’imagination du public et il ne va nulle part de si tôt – avec plusieurs projets majeurs à l’horizon, il semble probable que Reeves continuera à être une star majeure pour les années à venir.