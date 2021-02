Keanu Reeves a dit non à Kraven le chasseur il y a des mois?

John Wick La star Keanu Reeves aurait laissé passer la chance de jouer le méchant de Spider-Man Kraven the Hunter dans un projet autonome pour Sony. Le studio aurait été en négociations avec Reeves sur le rôle et attendait une réponse reçue « il y a des mois ». Ceci étant Keanu Reeves, la réponse était probablement un « non, merci » très amical. Aucune raison n’a été donnée pour que Reeves ne veuille pas monter à bord.

Kraven le chasseur suivra les exploits du personnage Marvel créé par Stan Lee et Steve Ditko pour The Amazing Spider-Man # 15 en 1964. Né Sergei Kravinoff, Kraven a été élevé en Russie à l’époque de la Révolution russe. Après avoir trouvé un emploi au Kenya, en Afrique, Kraven a commencé sa carrière en utilisant les outils typiques du chasseur, mais au fil du temps, il a développé une préférence pour abattre de gros animaux à mains nues. Après avoir rencontré un sorcier vaudou nommé Calypso, Kravinoff reçoit une potion à base de plantes qui améliore sa force, sa vitesse et ses sens, tout en prolongeant sa vie. Finalement, Kraven se fatigue de la chasse au gros gibier et est attiré par Spider-Man, devenant lentement obsédé par le fait d’être l’homme pour attraper le sympathique wallcrawler du quartier.

Bien que l’on ne sache actuellement pas exactement de quoi parlera le film, Kraven le chasseur racontera probablement l’histoire d’origine du supervillain bien-aimé de la même manière que Venin et le prochain Morbius ont approché leurs personnages respectifs en l’absence de Homme araignée. Sony a tapoté Triple frontière directeur JC Chandor pour diriger le projet, avec L’égaliseur l’écrivain Richard Wenk ayant signé pour écrire le scénario. Wenk a depuis assuré aux fans que le film «adhérerait très étroitement à la tradition» du méchant Sinister Six, le décrivant comme un «personnage très ancré» qui finirait par «se retrouver face à face avec Spider-Man».

Avec Keanu Reeves en passant le rôle, la recherche est de retour pour savoir qui est le mieux placé pour remplir les bottes fourrées de Kraven. Les fans ont récemment proposé leurs propres suggestions de casting, avec Les garçons et Dredd La star Karl Urban figure en bonne place sur les listes de souhaits de nombreuses personnes.

Pour ceux qui sont déçus que Reeves ne convienne pas comme Kraven, ce ne peut être qu’une question de temps avant que le chéri A-lister n’apparaisse dans un projet Marvel, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, révélant par le passé qu’ils « lui parlent presque Nous en parlons à Keanu Reeves. Je ne sais pas quand, si ou jamais il rejoindra le MCU, mais nous voulons vraiment trouver la bonne façon de le faire. «

D’ailleurs, Reeves ne sera pas loin des écrans dans un avenir prévisible, l’acteur reprenant le rôle de l’assassin imparable John Wick pour non pas une, mais deux suites, ainsi que pour ramener La matrice Neo pour cette année Résurrections matricielles, dont la sortie est prévue le 22 décembre 2021.

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’intrigue de Résurrections matricielles, Reeves lui-même a décrit le quatrième Matrice film comme une « histoire d’amour », tout en nous donnant au moins une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un beau scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une belle action. Tout sera révélé. » Cela nous vient de Scooper Skyler Shuler de TheDisInsider.

Sujets: Kraven, Spider-man