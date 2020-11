Keanu Reeves a déclaré que la plus grande star de cinéma avec laquelle il était ami était une co-star avec laquelle il avait le béguin

Keanu Reeves a beaucoup d’amis célèbres, mais il a dit un jour que son plus grand ami de cinéma était aussi une co-star féminine pour laquelle il avait un énorme béguin. Découvrez qui Reeves compte comme l’un de ses meilleurs amis célèbres.

Keanu Reeves | Kevin Winter / Getty Images

Keanu Reeves reste toujours en contact avec cette co-star

Lors d’une session Reddit AMA 2014, Reeves a été interrogé sur ses amis célèbres et il a partagé qu’il était très proche de l’une de ses co-stars.

Quand un fan a demandé: «Qui est la plus grande star de cinéma avec laquelle tu es ami?», Reeves a dû y réfléchir, en disant: «HMMMM. Heheh!

«Euh, voyons voir,» continua-t-il, «La plus grande star de cinéma avec laquelle je suis ami serait… euh… Sandra Bullock! Ouais, au fil des années, nous nous réunissons un peu, nous dînons, nous rattrapons, voyons comment ça se passe.

Les fans ont adoré le fait que Reeves et Bullock aient continué à rester proches au fil des ans, avec un commentaire: «Elle est tellement adorable – agréable d’avoir un ami comme ça.»

CONNEXES: Keanu Reeves a admis qu’il était fan de l’un des pires films de Will Smith

Sandra Bullock et Keanu Reeves ont admis qu’ils avaient le béguin l’un pour l’autre

Les deux acteurs ont partagé leur amour l’un pour l’autre lors d’entretiens séparés avec Ellen DeGeneres. Lors d’une interview en 2018 sur le talk-show, Bullock a déclaré, en décrivant l’expérience de travail sur La vitesse, «Je pense à quel point Keanu Reeves était doux et à quel point il était beau. C’était difficile. C’était vraiment difficile pour moi d’être vraiment sérieux. Il me regardait et je [giggle]. »

«Il y avait juste quelque chose en moi que je suppose qu’il n’aimait pas», expliqua-t-elle comme la raison pour laquelle ils ne sortaient pas. «Je pense que c’est vrai… Je pense que nous sommes probablement amis depuis si longtemps parce que nous ne l’avons pas fait…»

En 2019, Reeves a partagé avec DeGeneres comment il avait également le béguin pour Bullock quand ils ont fait La vitesse.

« Elle ne savait évidemment pas que j’avais le béguin pour elle non plus », a déclaré Reeves. Quant à savoir pourquoi ils n’ont jamais eu de relation amoureuse, il a dit: «Nous travaillions!»

Reeves a ajouté: «C’était agréable d’aller travailler. C’est une personne si merveilleuse, une actrice si merveilleuse.

Leur chimie était évidente hors écran

En réponse à Reeves partageant les détails de son amitié continue avec Bullock, un fan a fait remarquer lors de la session AMA: «Votre chimie à l’écran avec Sandra dans La vitesse était plus évident et authentique que tout autre duo homme / femme que j’ai jamais vu.

Leur chimie hors écran a été vue dans une vidéo de 1994, où Reeves a discuté de son travail avec Bullock, disant: «Ah, c’est une belle dame. Ouais, très belle, généreuse… Elle a une énergie et une lumière si merveilleuses.

Il a poursuivi: «C’est juste partout où elle va, elle donne vraiment et veut que les choses soient… le printemps. Alors, je ne sais pas. J’ai énormément apprécié sa compagnie.

«Oh ouais, et c’est une très bonne actrice aussi… elle a amené une très, tu sais, elle s’est battue pour être juste comme, la demoiselle en détresse», a ajouté Reeves.

Alors que Reeves a répondu à une question, Bullock a écrasé l’interview et les deux ont eu une étreinte ludique ensemble avant de complimenter son haut, et elle lui a demandé comment il allait. C’est un moment mignon qui prouve définitivement que leur chimie était au niveau supérieur.