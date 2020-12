Keanu Reeves a appelé ce baiser torride avec Sandra Bullock la partie «  la plus mémorable  » du tournage

Keanu Reeves et Sandra Bullock ont ​​une chimie si incroyable dans les films qu’un de leurs baisers torrides leur a même valu le prix du meilleur liplock. Reeves a déclaré qu’il comptait son baiser avec Bullock comme l’une des parties «les plus mémorables» de la création La maison du lac.

Sandra Bullock et Keanu Reeves | Informations sur l’image Albert L. Ortega / WireImage

Keanu Reeves a qualifié d’embrasser Sandra Bullock de « mémorable »

Lors d’une interview alors qu’ils faisaient la promotion de leur film La maison du lac, On a demandé à Reeves et Bullock ce que c’était de travailler à nouveau ensemble après avoir joué dans La vitesse.

«C’était vraiment excitant de travailler à nouveau… J’ai une grande confiance et un grand réconfort, ce qui est agréable de se lancer dans quelque chose et c’était excitant», a expliqué Reeves.

Lorsque l’intervieweur a demandé à Reeves: «Y a-t-il une journée sur le plateau qui a été la plus mémorable pour vous?», Il a eu un moment fort du tournage qui s’est vraiment démarqué.

«Je l’ai déjà dit mais j’ai vraiment apprécié ça – c’était le premier et le deuxième jours où nous avons travaillé ensemble», a-t-il dit, notant que c’était «la séquence de danse». L’acteur a ajouté: «… et puis le premier type de baiser, c’était la journée de cinéma la plus mémorable pour moi.»

CONNEXES: La vidéo de retour de Keanu Reeves et Sandra Bullock prouve que leur chimie réelle n’était pas dans les classements

Keanu Reeves et Sandra Bullock ont ​​remporté un prix pour leur baiser

Ce n’était pas seulement un moment de film mémorable pour Reeves, car lui et Bullock ont ​​remporté le Teen Choice Award pour «Choice Liplock» en 2006.

En acceptant le prix géant de la planche de surf, les spectateurs espéraient que les deux recréeraient leur baiser épique. Bullock a cependant trouvé un moyen de s’en sortir, affirmant qu’elle ne pouvait pas parce qu’elle était mariée.

«C’est un peu doux-amer», a-t-elle déclaré lors de leur discours d’acceptation. «Vous dites: » Faites-le encore. » Mais je suis une femme mariée maintenant. C’est vrai. Il faut comprendre… des baisers vraiment chauds… et vraiment chauds et serrés, comme ça, je ne peux plus faire.

Elle a poursuivi: «Je ne peux pas les faire parce que je suis mariée et qu’elles ne vont que chez mon mari. Je suis marié maintenant. Tu ne fais pas ça quand tu es marié.

Keanu lui a demandé: «Sandy? N’étais-tu pas marié quand nous avons fait ce baiser? », Ce à quoi Bullock a plaisanté:« J’ai tellement de problèmes en ce moment. »

Les deux se sont échappés sans avoir à s’embrasser, en remerciant la foule et en sortant de la scène.

Reeves et Bullock ont ​​admis qu’ils avaient le béguin l’un pour l’autre

Bullock a admis qu’elle avait le béguin pour sa co-star quand ils ont fait La vitesse, racontant à Ellen DeGeneres dans une interview en 2018 ce qu’elle pensait de lui à l’époque.

Il s’avère que Reeves avait également des sentiments pour Bullock. Dans une interview avec DeGeneres en 2019, l’animatrice de l’émission lui a montré le clip de l’interview de Bullock où elle a admis son béguin.

« Elle ne savait évidemment pas que j’avais le béguin pour elle non plus », a expliqué Reeves après avoir vu Bullock admettre son béguin.

Quant à savoir pourquoi ils ne sont jamais sortis ensemble, Reeves a déclaré qu’ils étaient des professionnels. «Nous travaillions!», A-t-il déclaré, ajoutant: «C’était agréable d’aller travailler. C’est une personne si merveilleuse, une actrice si merveilleuse.